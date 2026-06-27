Хотите завести змею или рептилию дома: что нужно знать, чтобы не влететь штраф

Змея / © pexels.com

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Сегодня украинцы все чаще отказываются от привычных кошек или рыбок в пользу экзотической фауны. Однако покупка редкого примата, рептилии или хищника — это не просто эксперимент, а серьезный шаг, регулируемый украинским законодательством и международными правилами (в частности, Конвенцией CITES). Если вы решили завести экзота, обычного кормления по графику будет маловато. Государство требует строгого соблюдения правил, нарушение которых может стоить денег или даже свободы.

Об этом пишет 24 канал.

Если речь идет о редких рептилиях, приматах или других представителях дикой природы, владельцу придется позаботиться и о надлежащем оформлении документов. Законодательство требует подтвердить законное происхождение животного и соблюдать ряд правил его содержания.

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Какие документы нужны

Чтобы подтвердить законность владения экзотическим любимцем, обычно необходимо иметь ветеринарный паспорт с отметками о прививках и идентификации животного, документы о его приобретении или передаче от питомника или другого официального учреждения, а для отдельных видов сертификат CITES. Если животное завозили из-за границы, могут потребоваться и таможенные документы, подтверждающие легальный ввоз.

Для потенциально опасных животных, в частности некоторых видов змей, крупных хищников или приматов, могут действовать дополнительные требования по регистрации и условиям содержания.

Требования к условиям содержания

Владелец должен обеспечить животному условия, отвечающие его естественным потребностям. Это касается размера вольера или террариума, температурного режима, питания и ветеринарного наблюдения. Для многих экзотических видов такие требования обязательны.

Что чревато отсутствием документов

Если владелец не может подтвердить происхождение животного или нарушает правила его содержания, это может обернуться штрафами. В некоторых случаях животное могут извлечь и передать в специализированные центры или приюты. Если же будет доказан незаконный ввоз или торговля дикими животными, дело может иметь уже уголовные последствия.

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Кроме того, следует учитывать, что отдельные виды диких животных вообще не разрешено содержать в домашних условиях. Такие ограничения введены как для безопасности людей, так и защиты самих животных, ведь обеспечить им надлежащие условия в обычной квартире часто невозможно.

Правила содержания животных в Украине — последние новости

Контроль усиливается не только за экзотами, но и за обычными домашними питомцами, если они становятся источником заработка. Недавно в Полтавской области налоговая служба разоблачила женщину, которая превратила разведение и продажу породистых котят через интернет в регулярный бизнес, но забыла зарегистрировать предпринимательскую деятельность.

После жалоб граждане налоговики провели проверку и передали дело в суд. Теперь нелегальной заводчице грозит штраф от 17 000 до 85 000 гривен и полная конфискация заработанных денег или изъятие «товара».

Украинское законодательство четко разделяет разовую продажу личного животного и систематический бизнес. Последний обязательно должен быть легализован с уплатой налогов.

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Регистрация собак в Киеве: долг, за игнорирование которого оштрафуют

Пока в регионах ловят нелегальных продавцов, в столице активно берутся за учет домашних собак. Если ваша собака живет в Киеве более 30 дней, вы обязаны внести ее в городской реестр.

Как это работает и зачем нужно

Владелец обращается в любой ЦНАП с документами.

Животному присваивают индивидуальный номер, а хозяин получает QR-жетон и удостоверение.

Это помогает быстро находить потерянных четвероногих, контролировать вспышки бешенства и вести четкий учет животных в городе. (Для владельцев кошек такая процедура пока остается чисто добровольной).

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Цена игнорирования закона

За отсутствие регистрации предусмотрена административная ответственность. Штрафы стартуют от 170 до 340 гривен, но если ваша незарегистрированная собака кого-то испугает или укусит — суммы вырастут в разы, а само животное по решению суда могут конфисковать.

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