Жирафи можуть рахувати в умі: вчені виявили несподівану здатність тварин

Жираф / © Associated Press

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Жирафи можуть виконувати прості арифметичні обчислення в умі. Такого висновку дійшли вчені під час нового дослідження.

Про це пише видання Daily Mail.

Дослідники з’ясували, що ці тварини здатні визначати, де більше їжі, подумки складаючи побачені кількості. За словами науковців, цей процес можна порівняти з простими операціями додавання.

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У межах експерименту вчені працювали з чотирма дорослими жирафами в Барселонському зоопарку. Тваринам показували два жовті контейнери, у кожному з яких була певна кількість моркви. Через кілька секунд контейнери закривали.

Потім жирафам показували зелений контейнер із додатковими морквинами й перекладали їх в один із жовтих контейнерів. Тваринам не показували, скільки моркви стало всередині після цього.

Завдання жирафа полягало в тому, щоб визначити, у якому контейнері тепер більше їжі. Для цього тварина мала запам’ятати початкову кількість моркви й подумки оновити цю інформацію після додавання.

Як пояснив співавтор дослідження, аспірант Барселонського університету Ікер Лойді, важливо було зробити так, щоб жирафи не могли просто бачити остаточну кількість їжі. Інакше не можна було б стверджувати, що вони виконують саме розумову операцію.

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Попри складність завдання, двом жирафам вдалося стабільно обирати контейнер, у якому було більше моркви. Це свідчить про те, що тварини запам’ятовували побачені кількості, подумки оновлювали інформацію та ухвалювали рішення на основі цих уявлень.

Водночас не всі завдання давалися жирафам однаково добре. Вони не змогли впоратися з тестами на віднімання або складнішими послідовними операціями, коли їжу одночасно забирали з одного контейнера й додавали до іншого.

На думку дослідників, це частково схоже на ситуацію в людей: віднімання зазвичай є складнішим за додавання і потребує більш контрольованої обробки інформації.

Учені вважають, що такі здібності могли сформуватися в жирафів через особливості їхнього життя. Вони мешкають у складних соціальних групах, які розділяються та знову об’єднуються залежно від умов, а їхня основна їжа — акації — розташована в савані нерівномірно.

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Тому здатність оцінювати, де, коли і в якій кількості доступні ресурси, могла допомагати жирафам ухвалювати кращі рішення під час пошуку їжі.

Зазначимо, що жирафи — унікальні створіння не лише через свій високий зріст, а й через дуже особливі звички. Однією з найбільших таємниць цих тварин тривалий час залишався їхній сон. Через значні розміри та постійну небезпеку в дикій природі жирафи змушені спати зовсім не так, як інші ссавці.

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