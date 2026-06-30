Як позбутися мух у будинку: прості та ефективні способи боротьби з комахами влітку

Муха / © pexels.com

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Влітку мухи можуть дуже докучати у повсякденному житті. Окрім неприємного звуку, ці комахи можуть переносити збудників, що викликають різні небезпечні захворювання. Універсального засобу для боротьби з ними не існує, але за допомогою базових заходів можна надійно обмежити їхній доступ до приміщення.

Про це повідомляє Southern Living.

Експерти радять насамперед ліквідувати всі потенційні «принади» для шкідників. Гнилі продукти необхідно викидати одразу, а також важливо регулярно виносити сміття з оселі.

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Чистота контейнерів грає ключову роль у захисті від комах.

«Мийте сміттєві відра та контейнери, а не просто міняйте пакет. Так вдасться позбутися неприємних запахів, які часто приваблюють мух. Не варто забувати й про прибирання бруду та корму, які залишають домашні тварини», — рекомендують у виданні.

Також фахівці застерігають: не варто залишати вхідні двері відкритими надовго, адже в іншому разі мухи миттєво залетять усередину будинку.

Щоб назавжди забути про комах, необхідно повністю позбавити їх умов для розмноження. Вологий бруд, стояча вода та наліт у кухні чи ванній кімнаті є ідеальним середовищем для виведення потомства.

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«Регулярно чистіть зливні труби та раковини, в яких часто можуть жити личинки. Варто не забувати прибирати вологий бруд і наліт у кухні та ванній», — зазначають експерти.

Надійним бар’єром проти комах є якісні москітні сітки для вікон. Проте власникам осель варто постійно стежити за їхнім технічним станом, інакше з часом через дрібні пошкодження вони стануть просто марними.

Вентиляція та пастки: що працює найкраще

Додатковим і ефективним засобом боротьби з мухами є звичайний рух повітря. Експерти пояснили, що потоки від вентилятора або хороша вентиляція чудово допомагають позбутися мух, оскільки повітряні маси просто збивають їх під час польоту.

Якщо ж комахи вже потрапили в кімнату, доцільно використовувати перевірені засоби контролю.

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«Ці засоби дійсно можуть виявитися ефективними, зокрема липкі стрічки та пастки. Їх варто розміщувати поблизу проблемних зон. Також корисною може виявитися мухобійка, щоб позбуватися мух вручну. На кухні слід розставити точкові пастки», — підсумували фахівці.

Нагадаємо, також, існує кілька трав, аромат яких відлякує мух та інших комах. Серед них — базилік, лавровий лист, лаванда, м’ята та розмарин. Їх можна використовувати в сушеному вигляді, розкладаючи по будинку, або вирощувати в горщиках. Ці натуральні репеленти допоможуть позбутися набридливих комах без використання хімії.

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