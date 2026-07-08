Большинство делает это неправильно: эксперты объяснили, как на самом деле нужно мыть овощи и фрукты

Как правильно мыть овощи и фрукты / © pexels.com

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Специалисты отмечают: правильное мытье продуктов имеет большое значение для безопасности питания, однако далеко не все популярные способы имеют научное подтверждение.

Достаточно ли промыть овощи и фрукты водой

По словам экспертов по пищевой безопасности, в большинстве случаев именно прохладная проточная вода является лучшим способом очищения свежих продуктов. Она помогает смыть пыль, часть микробов, остатки земли и остальные поверхностные загрязнения.

Для овощей и фруктов с жесткой кожурой рекомендуется дополнительно потереть поверхность руками или специальной щеткой. Это значительно улучшает качество чистки без использования дополнительных средств.

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Помогает ли пищевая сода

Пищевая сода давно считается популярным домашним средством для мытья фруктов. Исследования показывают, что оно может помочь удалить часть остатков отдельных пестицидов с поверхности плодов. В то же время, сода не является дезинфектором и не уничтожает бактерии.

Если вы решили использовать содовый раствор, то он должен быть слабым. После короткой очистки продукт необходимо тщательно промыть чистой водой, иначе эффект будет минимальным.

Стоит ли мыть продукты уксусом

Уксус также часто рекомендуют как натуральное очищающее средство. Он способен снизить количество некоторых бактерий на поверхности овощей и фруктов, однако не гарантирует полного обеззараживания и не удаляет все остатки пестицидов.

Кроме того, длительное замачивание в уксусном растворе может повлиять на вкус, аромат и текстуру нежных плодов, особенно ягод.

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Почему не стоит долго замачивать продукты

Многие оставляют овощи или фрукты в воде на 15–30 минут, считая, что так они станут чище. На самом деле специалисты не рекомендуют длительное замачивание.

Если температура воды существенно отличается от температуры плодов, из-за микроскопических пор в кожуре внутрь могут попасть бактерии. Поэтому лучше быстро промыть продукты и сразу высушить их бумажным полотенцем или оставить стечь.

Какие продукты требуют особого внимания

Тщательнее всего мыть:

листовую зелень;

ягоды;

яблоки;

виноград;

огурцы;

помидоры;

дыни и арбузы.

Особенно это касается дынь и арбузов. Перед разрезанием их кожуру обязательно нужно вымыть, ведь чем переносит бактерии с наружной поверхности непосредственно на мякоть.

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Нужны ли специальные средства для мытья овощей и фруктов

В продаже можно найти немало специальных жидкостей для мытья фруктов и овощей. Однако эксперты отмечают, что их эффективность не имеет убедительных доказательств, а в большинстве случаев они не превосходят обычную прохладную воду.

Поэтому переплачивать за такие средства нет особой необходимости, если продукты тщательно промываются под проточной водой.

Как правильно мыть овощи и фрукты: краткие советы

Чтобы минимизировать риск попадания загрязнений в организм, соблюдайте простые правила:

мойте продукты непосредственно перед употреблением;

используйте прохладную проточную воду;

жесткие овощи и фрукты очищайте руками или мягкой щеткой;

не используйте моющие средства для посуды или мыла;

После использования соды или уксуса обязательно промойте продукты чистой водой.

FAQ

Как мыть овощи и фрукты от пестицидов?

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Эффективнее всего промывать их под прохладной проточной водой, одновременно осторожно протирая поверхность руками или щеткой. Пищевая сода может помочь удалить часть остатков отдельных пестицидов, однако она не заменяет тщательную мойку водой.

Нужно ли мыть овощи и фрукты уксусом или содой?

В большинстве случаев это необязательно. Эксперты считают, что обычная прохладная проточная вода достаточно эффективна для очистки свежих овощей и фруктов. Уксус и сода могут использоваться только в качестве дополнительных средств, но они не обеспечивают полного обеззараживания.

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