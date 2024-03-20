Чем отличается хек от минтая: какая рыба полезнее

Какая рыба выбрать — хек или минтай, что полезнее и вкуснее

Обычные потребители часто путают минтай и хек на прилавках магазинов. Рассказываем чем эти рыбы похожи и чем отличаются и, самое главное, какая рыба полезнее.

Как отличить хек и минтай по внешнему виду

Покупая замороженную рыбу, обратите внимание на цвет чешуи. Минтай немного темнее хека, на спинке у минтая есть темные пятна, у хека их нет.

Не на всех замороженных тушках видны плавники. Но если видно, то у минтая 3 отдельных плавника, у хека спинные плавники не столь явно разделены.

Вес и размер рыбы примерно одинаковы, поэтому на них ориентироваться не стоит, так же трудно отличить филе минтая и хека.

В чем разница между хеком и минтаем по вкусу

Хек имеет нежное мясо с нейтральным вкусом. Некоторые считают мясо хека слишком сухим. У минтая более маслянистое мясо и более выраженный вкус.

Чем полезен хек

После того, как вылавливают хека, его сразу же перерабатывают, чтобы не потерялись вкусовые качества рыбы. Благодаря этому сохраняются все полезные свойства.

В этой морской рыбке содержится кальций, цинк, магний, натрий, железо, медь, марганец, хлор, никель и кобальт, йод. Не менее впечатляет и список витаминов: A, C, Е, D, PP, В. К этому списку надо добавить белки и жирные кислоты омега-3. Наибольшая концентрация в мясе хека фтора, серы, калия и фосфора.

Регулярное употребление хека улучшает работу сердечно-сосудистой системы.

Эта рыба способствует выведению канцерогенов из организма.

Хек богат омегой-3, что помогает нормализовать работу щитовидной железы, способствует ускорению роста волос.

Было подмечено, что хек полезен людям с сахарным диабетом.

В чем польза минтая

Минтай содержит множество белка, витамины группы B, омега-3 жирные кислоты и минералы. В этой рыбе много витамина А, витаминов группы В, аскорбиновой кислоты, а еще макро и микроэлементов, в частности кальция, магния, фосфора, хрома, меди и железа. Также минтай – рекордсмен по содержанию селена и йода.

Употребление этой рыбы улучшает состояние эмали зубов, а также укрепляет ногтевую пластину.

Равно как и хек минтай рекомендуется при эндокринных заболеваниях и проблемах сердечно-сосудистой системы.

Люди, испытывающие недостаток йода, могут включить в свой рацион минтай, чтобы устранить эту проблему.

Мясо этой рыбы считается диетическим, в нем содержится меньше калорий, чем в хеке. При этом минтай помогает быстро насытить организм.

Что выбрать - хек или минтай

Какую рыбу выбрать зависит, прежде всего, от вкусовых предпочтений. Мясо минтая считается более вкусным, сочным, у хека оно немного суховатое. Что касается пищевой ценности, хек ценится больше.

Вместе с тем, минтай — ценный продукт для похудения, он низкокалорийный, вкусный и одновременно сытный. Поэтому его потребляют в разных диетах.

Некоторые предпочитают минтай из-за его доступности, ведь его можно купить по невысокой цене. Особенно это важно, учитывая, что минтай не выращивают в промышленных условиях, а только вылавливают.

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