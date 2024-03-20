Чим відрізняється хек від минтая: яка риба корисніша

Яка рибу вибрати - хек чи минтай, що корисніше та смачніше

Пересічені споживачі часто плутають минтай та хек на прилавках магазинів. Розповідаємо чим ці риби схожі і чим відрізняються і, найголовніше, яка риба корисніша.

Як відрізнити хек та минтай по зовнішньому вигляду

Купуючи заморожену рибу, зверніть увагу на колір луски. Минтай трохи темніша за хек, на спинці у минтаю є темні плями, у хека їх немає.

Не на всіх заморожених тушках видно плавці. Але якщо видно, то у минтая 3 окремих плавці, у хека спинні плавці не так явно розділені.

Вага та розмір риб приблизно однакові, тому на них орієнтуватися не варто, так само важко відрізнити філе минтаю та хека.

В чому різниця між хеком та минтаєм на смак

Хек: має ніжне м'ясо з нейтральним смаком. Дехто вважає м'ясо хека занадто сухим. У минтая більш маслянисте м'ясо та більш виражений смак.

Чим корисний хек

Після того, як виловлюють хека, його відразу ж обробляють, щоб не втратилися смакові якості риби. Завдяки цьому зберігаються всі корисні властивості.

У цій морській рибці міститься кальцій, цинк, магній, натрій, залізо, мідь, марганець, хлор, нікель та кобальт, йод. Не менше вражає і список вітамінів: A, C, Е, D, PP, В. До цього списку потрібно додати білки і жирні кислоти Омега-3. Найбільша концентрація у м'ясі хеку фтору, сірки, калію та фосфору.

Регулярне вживання хеку покращує роботу серцево-судинної системи.

Ця риба сприяє виведенню канцерогенів з організму.

Хек багатий на омегу-3, що допомагає нормалізувати роботу щитоподібної залози, сприяє прискоренню росту волосся.

Було помічено, що хек корисний людям з цукровим діабетом.

В чому користь минтаю

Минтай містить багато білка, вітаміни групи B, омега-3 жирні кислоти та мінерали. В цій рибі багато вітаміну А, вітамінів групи Б, аскорбінової кислоти, а ще макро і мікроелементів, зокрема кальцію, магнію, фосфору, хрому, міді та заліза. Також минтай – рекордсмен за вмістом селену та йоду.

Споживання цієї риби покращує стан емалі зубів, а також зміцнює нігтьову пластину.

Часто, так само як і хек минтай рекомендується при ендокринних захворюваннях та проблемах серцево-судинної системи.

Люди, які відчувають нестачу йоду, можуть включити до свого раціону минтай, щоб усунути цю проблему.

М'ясо цієї риби вважається дієтичним, у ньому міститься менше калорій, ніж у хеку. При цьому минтай допомагає швидко наситити організм.

Що вибрати - хек чи минтай

Яку рибу вибрати залежить, в першу чергу, від смакових переваг. М'ясо минтая вважається смачнішим, соковитішим, у хека воно трохи сухувате. Що стосується харчової цінності, хек цінується більше.

Разом з тим минтай — цінний продукт для схуднення, він низькокалорійний, смачний та одночасно ситний. Тому його споживають у різних дієтах.

Дехто віддає перевагу минтаю через його доступність, адже його можна купити за невисоку ціну. Особливо це важливо з огляду на те, що минтай не вирощують в промислових умовах, а лише виловлюють.

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