Росіяни вдарили по Харкову: перші подробиці від влади

У середу, 20 березня, в Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни вдарили по обласному центру.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

До слова, у Харківській області від 12:14 триває повітряна тривога. Мер Ігор Терехов повідомив про вибухи в місті. Тим часом очільник ОВА просить харків'ян перебувати в укриттях до відбою тривоги, бо росіяни можуть завдавати повторних ударів.

За словами міського голови, внаслідок удару по Харкову є постраждалі. Наразі їхня кількість уточнюється.

"На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", - наголосив Терехов.

Як повідомлялося, в Києві та низці областей було оголошено тривогу. ПС повідомляли про ракетну небезпеку та активність ворожої тактичної авіації.

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