У Києві та низці областей оголошено тривогу: ракетна небезпека

Крім того, існує небезпека через активність авіації РФ.

У середу, 20 березня, у Києві та низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Повідомляється про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Київська, Черкаська області – ракетна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повітряна тривога в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Мапа тривог станом на 12:22 середи, 20 березня.

Згодом сирени залунали ще у трьох регіонах. Зазначається, що тривога в Сумській, Чернігівській та Полтавській областях пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації.

Мапа тривог станом на 12:38 середи, 20 березня.

Як повідомлялося, напередодні, 19 березня, в Україні було оголошено повномасштабну повітряну тривогу через загрозу "Кинджалів". Було зафіксовано зліт "МіГ-31К" з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Сирени лунали менше години.

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