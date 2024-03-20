Россияне ударили по Харькову: первые подробности от власти

В среду, 20 марта, в Харькове во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне ударили по областному центру.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты еще раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

К слову, в Харьковской области с 12:14 продолжается воздушная тревога. Мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе. Тем временем глава ОВА просит харьковчан находиться в укрытиях к отбою тревоги, потому что россияне могут наносить повторные удары.

По словам городского головы, в результате удара по Харькову пострадали. В настоящее время их количество уточняется.

"На месте прилета очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — подчеркнул Терехов.

Как сообщалось, в Киеве и ряде областей была объявлена тревога. ПС сообщали о ракетной опасности и активности вражеской тактической авиации.

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