Как навсегда избавиться от запаха кошачьей мочи рассказали эксперты

Как вывести запах кошачьей мочи

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Борьба со шлейфом от кошачьих «сюрпризов» — задача не из легких, ведь обычная бытовая химия часто оказывается бессильной перед стойкими органическими соединениями. Однако если подобрать правильный подход к очистке поверхностей и выяснить причину такого поведения пушистика, можно полностью вернуть в дом свежесть и предотвратить повторение подобных инцидентов, считают эксперты.

Почему этот запах настолько язвителен

Исключительная стойкость кошачьей мочи обусловлена ее специфическим химическим составом. Она содержит высокую концентрацию мочевины и особых феромонов, которыми животные маркируют свои владения. Под влиянием кислорода биологическая жидкость начинает разлагаться, выделяя аммиак и тиол (соединение, имеющее резкий запах сероводорода), после чего кристаллизуется на поверхности.

Существуют также дополнительные факторы, которые делают аромат еще более тяжелым. А именно, пол питомца, из-за наличия особых гормональных ферментов урина половозрелых кошек пахнет значительно острее и агрессивнее, чем у кошек, возраст и здоровья кошек. У пожилых питомцев, а также при наличии дисфункции почек, резкость и устойчивость выделений существенно усиливаются.

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Почему коты не хотят ходить в лоток: возможные причины

Если кот внезапно начал обходить лоток стороной, для этого всегда есть конкретная причина, которую владельцу нужно разгадать.

Половые инстинкты и маркировка

Оставлять метки на стенах или мебели — это естественная потребность взрослого животного, заявляющего о своих правах на территорию. Если питомец не имеет племенной ценности, наиболее эффективным решением проблемы является кастрация или стерилизация. Во взрослом возрасте привычка может исчезать постепенно, однако выделения сразу потеряют свой специфический едкий аромат. Можно попытаться «перебить» кошачий маркер, обработав выбранное животным место другим интенсивным запахом.

Бытовые и психологические факторы

Коту может банально не нравиться форма или размер самого лотка, текстура нового наполнителя или место, где установлен туалет.

Наличие резких химических или парфюмерных ароматов у лотка способно отпугнуть питомца.

Эмоциональное потрясение — переезд, ремонтные работы, появление нового члена семьи или другого животного вызывают сильный стресс, из-за которого любимец теряет чистоплотность.

Скрытые болезни — если условия и наполнитель не изменялись, а кот внезапно начал пачкаться в комнатах, это серьезный повод для визита к ветеринару. Заболевания почек и мочевыделительной системы часто вынуждают животное ассоциировать лоток с болью во время мочеиспускания.

Как убрать свежие лужи мочи и устаревшие пятна

Профессиональные средства и бытовая химия

Главное правило при уборке свежих следов — максимально впитать влагу, пока она не просочилась вглубь материала. Для этого пострадавший участок засыпают мелкими гранулами кошачьего наполнителя или обычной поваренной солью. После того как жидкость поглощается, поверхность промывают моющим средством безопасным для животных.

Запах мочи можно убирать профессиональными нейтрализаторами, средствами бытовой химии.

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Специальные ферментные или энзимные распылители из зоомагазинов расщепляют белковые соединения мочи на молекулярном уровне. Они абсолютно безопасны для животных и подходят для большинства поверхностей.

Кислородные средства отбеливания: эффективно разрушают как свежие, так и устаревшие следы, однако их можно применять исключительно на белых и светлых текстильных изделиях.

Никогда не используйте для уборки хлорсодержащие средства. Хлорный состав не только не уничтожит вонь, но и усугубит его, а также может привлечь кота вернуться на это же место снова.

Можно пользоваться и подручными, народными средствами.

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Как вывести запах мочи народными методами

Для приготовления смешивают 3 части воды с одной частью уксуса. Жидкость распыляют на пятно или протирают ее тряпкой. Смывать раствор не нужно, ведь уксус расщепляет источники вони и полностью выветривается после высыхания. Если очищают ковер, оставляют смесь на 30 минут, после чего тщательно промакивают остатки влаги.

Место загрязнения обильно засыпают содой. Отдельно смешивают четверть стакана трехпроцентной перекиси водорода с чайной ложкой жидкого мыла для посуды . Этот состав распыляют поверх соды и втирают в волокна кистью. После полного высыхания обработанного участка остатки белого налета собирают пылесосом.

Глицерин используют для борьбы с древними уже высохшими пятнами. Глицерин тщательно натирают проблемную зону для размягчения устойчивых соединений. После завершения реакции обработанную поверхность обязательно промывают водой с обычным мылом.

Загрязненное место обрабатывают чистым медицинским спиртом и оставляют до полного высыхания. Пары алкоголя быстро исчезают, выводя неприятные ароматы и не оставляя следов. Средство нуждается в осторожности, поскольку спирт является сильным растворителем и может повредить краску или деликатное покрытие.

В стакан воды объемом 200 миллилитров добавляют 6 капель йода. Раствором затирают следы мочи и оставляют высыхать. Йод эффективно разрушает запах, а его аромат отпугивает кошек от повторных попыток. Метод подходит исключительно для темных тканей и ковров, потому что на светлых материалах останутся пятна.

Как убрать запах кошачьей мочи на разных поверхностях

Каждый тип материала требует индивидуального подхода, чтобы уборка не испортила вещь до конца.

Линолеум легко поддается очищению с помощью специальных спреев или обычных жидких моющих средств.

Кафель, плитку лучше всего промывать раствором уксуса, содой или средствами для мытья полов.

Ковролин и одеяла требуют сухих методов (например, засыпания содой) или использования профессиональных пенообразователей.

Дерево и паркет не терпят избытка влаги, поэтому здесь применяют максимально сухие или быстросохнущие дезинфицирующие составы.

Пострадавшую обивку дивана следует немедленно осушить бумажными салфетками. Затем обрабатывают участок уксусным раствором или магазинной химией для текстиля.

Если пострадал матрас, с него в первую очередь снимают и отправляют в стирку защитный чехол. Само основание можно реанимировать двумя способами. Сначала распыляют водный раствор уксуса, через час засыпают участок содой, а еще через 40 минут собирают его пылесосом и завершают очистку перекисью водорода. Чайную ложку порошка растворяют в стакане воды, тщательно втирают в пятно, а через два часа протирают это место чистой влажной салфеткой.

Текстильные кроссовки или кеды при первых признаках проблемы следует сразу постирать в стиральной машине. Кожаную или классическую обувь тщательно промывают мыльной водой, пока моча свежая.

Для спасения загрязненной одежды действуют следующим образом. Одежду стирают отдельно от вещей других членов семьи. Предварительно замачивают на 2–3 часа в воде с добавлением полстакана кислородного (без хлора!) отбеливателя. После этого одежду переводят в раствор белого уксуса с водой (пропорция 1:3). Прямо на зону загрязнения насыпают чуть-чуть соды и оставляют на 15 минут. Завершают процедуру полным циклом стирки в машине в холодной воде без добавления обычного стирального порошка. Сушить такие вещи в автоматической сушилке горячим воздухом запрещено, поскольку высокая температура надежно зафиксирует остатки запаха в волокнах ткани.

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