Не только Patriot: военный аналитик назвал еще одну систему для перехвата баллистики

SAMP/T Фото иллюстративный / © Украинский милитарный портал

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Украина имеет больше возможностей для усиления противоракетной обороны, чем получение американских комплексов Patriot. В частности, европейские зенитно-ракетные комплексы SAMP/T также способны перехватывать баллистические ракеты, а договориться об их производстве или лицензировании, по мнению экспертов, могло быть проще с европейскими партнерами.

Об этом в эфире День.LIVE сказал военный аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, в публичных дискуссиях часто упоминаются только американские комплексы Patriot, хотя французско-итальянские системы SAMP/T также имеют возможности для борьбы с баллистическими целями.

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«Почему упоминают только Patriot? Есть и европейские комплексы SAMP/T, которые также могут работать по баллистике», — отметил Снегирев.

Аналитик считает, что Украина могла еще в начале полномасштабной войны более активно работать над получением лицензий или локализацией производства таких систем совместно с европейскими партнерами.

«Договориться с Францией, по моему мнению, гораздо легче, чем с Соединенными Штатами. Почему вопрос лицензий не был задан еще в 2022 году? Мы же понимали, что есть проблемы со средствами противодействия баллистическим ракетам», — сказал он.

По мнению эксперта, за годы полномасштабной войны Украина могла бы значительно расширить свои возможности в сфере противоракетной обороны, если бы вопрос масштабирования таких систем был поднят раньше.

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В то же время Снегирев отметил, что в настоящее время у Украины есть только два комплекса SAMP/T, а этого недостаточно для покрытия потребностей в защите от баллистических угроз.

Он подчеркнул, что усиление противовоздушной и противоракетной обороны нуждается в диверсификации партнерства, а не концентрации исключительно на поставках американских Patriot.

SAMP/T и Patriot — преобладающий

По информации военных экспертов, система SAMP/T успешно работает против аэродинамических целей. В общем, комплекс SAMP/T превосходит американский Patriot по ряду характеристик.

В частности, система SAMP/T требует значительно меньше персонала. А создавался комплекс с применением более современной электронной базы.

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Как ранее заявлял эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко, система уже около двух лет используется в Украине. В то же время, по мнению эксперта, комплекс не продемонстрировал высокую эффективность при перехвате баллистических целей.

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