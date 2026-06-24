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Магнитная буря 24 июня: какая ее мощность
Сегодня геомагнитное поле будет спокойным.
В среду, 24 июня, солнечная активность умеренная. Магнитная буря будет зеленого уровня — К-индекс 3,7.
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
Ученые отмечают, что тихие условия сохраняются дальше. Впрочем, на солнечном диске сейчас видны три корональных дыры. Ожидается, что первый высокоскоростной поток от дыры придет в скором времени. Во время последнего вращения были зафиксированы лишь незначительные эффекты. Ожидается подобный уровень активности.
Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на самочувствие. Впрочем, в зоне риска люди с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами или повышенной чувствительностью к изменениям погоды.