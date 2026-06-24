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Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя позволить сбить себя с курса
День мощной космической энергетики, которая позволит добиться потрясающих результатов во всех сферах жизни, но только при условии правильного ее использования.
Нельзя растрачивать себя по мелочам, решая незначительные вопросы, а к намеченной цели надо идти прямик, не позволяя сбить себя с курса.
Сегодня, 24 июня, идти к цели прямой дорогой, не сворачивая, нужно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нельзя никому позволять сбить себя с курса.
Близнецы
Близнецы и сами — без посторонней помощи — могут сбиться с любого курса: сегодня они хотят поступить так, завтра — иначе, а если вмешается третий «голос», никто не сможет сказать, что они в результате сделают. Сегодня представителям знака нельзя никого слушать — в том числе и себя самих.
Лев
Львы при всей присущей им самоуверенности постоянно ощущают необходимость с кем-то посоветоваться, особенно если речь идет о круге их приближенных. Сегодня именно эти люди, возможно, по только им известным причинам захотят сбить их с пути — желательно стоять на своем.
Рыбы
Рыбы часто путают мечты с реальностью, а сон — с явью, поэтому легко могут принять желаемое за действительное и сойти с дистанции, когда до достижения цели остается всего несколько шагов. Сегодня, хоть это и будет сложно для представителей знака, желательно трезво смотреть на вещи.
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