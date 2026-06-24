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Астрологический прогноз на 24 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день предназначен для завершения начатых ранее дел, но нежелателен для новых начинаний.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело, поэтому медлить с их лечением не стоит — это чревато неприятными последствиями.
Питание дня: в пищу необходимо употреблять сезонные овощи с большим содержанием клетчатки — все виды капусты, зеленый горошек, спаржу, морковь.
Стрижка дня: от стрижки отказываться не стоит.
Дачные работы дня: можно собирать дозревшие к этому времени культуры со съедобной наземной частью.
Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться — вместо пользы они могут принести вред.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.
Табу дня: колющие и режущие предметы в этот день могут быть особенно опасными, поэтому без крайне необходимости в руки их лучше не брать.
Цитата дня: «Мне нравится быть с теми, кто знает тайны, или быть одному» (Райнер Мария Рильке).
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