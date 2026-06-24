Астрологический прогноз на 24 июня

Корона / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день предназначен для завершения начатых ранее дел, но нежелателен для новых начинаний.

Символ дня: корона.

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Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

Счастливые камни дня: опал, сердолик, гематит, селенит.

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За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают тяжело, поэтому медлить с их лечением не стоит — это чревато неприятными последствиями.

Питание дня: в пищу необходимо употреблять сезонные овощи с большим содержанием клетчатки — все виды капусты, зеленый горошек, спаржу, морковь.

Стрижка дня: от стрижки отказываться не стоит.

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Дачные работы дня: можно собирать дозревшие к этому времени культуры со съедобной наземной частью.

Магия и мистика дня: от магических обрядов сегодня лучше отказаться — вместо пользы они могут принести вред.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются.

Табу дня: колющие и режущие предметы в этот день могут быть особенно опасными, поэтому без крайне необходимости в руки их лучше не брать.

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Цитата дня: «Мне нравится быть с теми, кто знает тайны, или быть одному» (Райнер Мария Рильке).

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