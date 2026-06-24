Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна дозволяти збиватися з курсу

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Не можна витрачати сили на дрібниці, вирішуючи незначні питання, а до наміченої мети треба йти прямо, не дозволяючи збити себе з курсу.

Сьогодні, 24 червня, представникам усіх знаків Зодіаку слід рухатися до мети прямим шляхом, не звертаючи з нього, але трьом із них не можна нікому дозволити збити себе з курсу.

Близнята

Близнята й самі — без сторонньої допомоги — можуть збитися з будь-якого курсу: сьогодні вони хочуть вчинити так, завтра — інакше, а якщо втрутиться третій «голос», ніхто не зможе сказати, що вони в результаті зроблять. Сьогодні представникам цього знака не можна нікого слухати — у тому числі й самих себе.

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Лев

Леви, попри всю притаманну їм самовпевненість, постійно відчувають потребу порадитися з кимось, особливо якщо йдеться про коло їхніх наближених. Сьогодні саме ці люди, можливо, з відомих лише їм причин, захочуть збити їх зі шляху — бажано стояти на своєму.

Риби

Риби часто плутають мрії з реальністю, а сон — з дійсністю, тому можуть легко сприйняти бажане за дійсне і зійти з дистанції, коли до досягнення мети залишається всього кілька кроків. Сьогодні, хоч це й буде складно для представників цього знака, бажано тверезо дивитися на речі.

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