Як прочистити забитий злив на кухні без сантехніка і за 0 гривень: 4 прості способи

Як почистити злив на кухні

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Забитий кухонний злив — одна з найпоширеніших побутових проблем. Вода починає повільно йти в каналізацію, у раковині накопичуються залишки їжі, а з труб з’являється неприємний запах. Багато хто одразу біжить до магазину за дорогою хімією або викликає майстра.

Проте в більшості випадків усунути засмічення можна власними силами і без жодних витрат. Як це зробити — розповідаємо у матеріалі ТСН.ua.

Значна частина побутових засмічень виникає через накопичення жиру, дрібних харчових відходів та мильного нальоту. Якщо проблема не запущена, допоможуть прості методи, які знайдуться у кожному домі.

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Чому забивається кухонний злив

На відміну від ванної кімнати, де основною причиною засмічень є волосся, на кухні головним ворогом труб стає жир. Після миття посуду він осідає на внутрішніх стінках каналізації, поступово звужуючи прохід. До нього прилипають крихти, залишки їжі та інше сміття.

Першими ознаками проблеми є:

повільне стікання води;

булькання у трубах;

неприємний запах із раковини;

підняття рівня води під час миття посуду.

Якщо реагувати на цих етапах, серйозного засмічення можна уникнути.

Спосіб №1. Окріп проти жирових відкладень

Найпростіший варіант — використати гарячу воду.

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Для цього необхідно:

Закип’ятити чайник або каструлю води.

Повільно вилити окріп у злив.

Зачекати 10–15 хвилин.

Відкрити гарячу воду з крана на кілька хвилин.

Такий метод добре працює, якщо причиною стала свіжа жирова пробка. Водночас його не варто застосовувати для пластикових труб старого зразка, які можуть деформуватися від надто високої температури.

Спосіб №2. Вантуз, який часто недооцінюють

Багато людей згадують про вантуз лише тоді, коли вода вже зовсім не проходить. Насправді цей інструмент ефективний навіть при частковому засміченні.

Потрібно набрати в раковину трохи води, щільно притиснути гумову чашу до зливного отвору та виконати 15–20 енергійних рухів вгору-вниз. Створений тиск допомагає змістити сміття далі по трубі або роздрібнити затор. Після процедури варто перевірити, чи покращився відтік води.

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Спосіб №3. Очищення сифона

Якщо попередні методи не дали результату, проблема може знаходитися безпосередньо в сифоні.

Перед роботою поставте під сифон відро або тазик. Потім відкрутіть нижню частину конструкції та видаліть увесь бруд. Після очищення промийте деталі теплою водою і встановіть їх на місце. Зазвичай після такої процедури злив починає працювати бездоганно.

Спосіб №4. Гаряча вода та механічне очищення

Якщо засмічення розташоване глибше, можна скористатися підручними засобами. Підійде гнучкий дріт, старий кабель або пластикова стяжка достатньої довжини. Її обережно вводять у трубу, прокручують та витягують разом із накопиченим сміттям.

Головне — діяти без різких рухів, щоб не пошкодити внутрішню поверхню трубопроводу.

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Чого не варто робити

Прагнучи швидко усунути проблему, власники квартир часто припускаються помилок.

Сантехніки не рекомендують:

змішувати різні хімічні засоби для прочищення труб;

заливати агресивні речовини без інструкції;

використовувати металеві предмети з гострими краями;

ігнорувати перші ознаки засмічення.

Такі дії можуть призвести не лише до пошкодження каналізації, а й до дорогого ремонту.

Як запобігти новим засміченням

Щоб не повертатися до цієї проблеми знову, достатньо дотримуватися кількох простих правил:

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не виливати жир після приготування їжі у раковину;

встановити захисну сітку на зливний отвір;

регулярно промивати труби гарячою водою;

видаляти залишки їжі з тарілок перед миттям посуду.

Профілактика займає лише кілька хвилин, але дозволяє уникнути серйозних заторів та непотрібних витрат на сантехнічні роботи.

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