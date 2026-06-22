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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Один простий кухонний засіб допоможе позбутися запаху зі смітника у спеку

Під час літньої спеки неприємний запах від сміттєвих відер може стати справжньою проблемою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Один простий кухонний засіб допоможе позбутися запаху зі смітника у спеку

Запах зі смітника зникне у спеку / © Freepik

Є простий спосіб освіжити навіть вуличний контейнер у спеку. Знадобиться лише один звичайний кухонний засіб.

Про це йдеться у матеріалі mirror.

Йдеться про харчову соду. Її достатньо насипати на дно смітника. Вона допоможе зменшити неприємні запахи, які посилюються через високу температуру.

Експерти пояснюють: більшість різких запахів мають кислу природу, а сода є лужною речовиною. Через хімічну реакцію вона не просто маскує запах, а допомагає нейтралізувати його.

Цей спосіб особливо актуальний під час хвиль спеки, коли сміття швидше нагрівається, а бактерії активно розмножуються.

Прибиральниця Лілі, відома у TikTok як Clean with Lily, поділилася власним методом, який допомагає їй підтримувати смітники без запаху.

За її словами, раз на тиждень вона ретельно миє контейнер.

«Я наливаю в нього воду і додаю трохи Zoflora. Потім добре відтираю його, ретельно висушую, кладу всередину кухонний рушник і знову додаю трохи засобу. Після цього використовую харчову соду у сміттєвому пакеті», — сказала вона і зазначила, що саме сухість контейнера є одним із ключових моментів, адже волога створює сприятливе середовище для бактерій.

Як правильно використовувати соду

Щоб скористатися цим лайфхаком, потрібно:

  • насипати кілька ложок харчової соди на дно порожнього смітника;

  • зверху покласти пакет для сміття;

  • додати паперовий рушник або кілька шарів газети під пакет — вони вбиратимуть протікання;

  • за бажанням змішати соду з кількома краплями ефірної олії або додати суху цедру цитрусових для приємного запаху.

Такий спосіб підходить як для домашніх відер, так і для великих вуличних контейнерів.

Користувачі в соцмережах вже назвали цей метод «дуже ефективним», а фахівці з прибирання радять особливо звернути на нього увагу саме у спекотну погоду.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
34
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