- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 2 хв
Один простий кухонний засіб допоможе позбутися запаху зі смітника у спеку
Під час літньої спеки неприємний запах від сміттєвих відер може стати справжньою проблемою.
Є простий спосіб освіжити навіть вуличний контейнер у спеку. Знадобиться лише один звичайний кухонний засіб.
Про це йдеться у матеріалі mirror.
Йдеться про харчову соду. Її достатньо насипати на дно смітника. Вона допоможе зменшити неприємні запахи, які посилюються через високу температуру.
Експерти пояснюють: більшість різких запахів мають кислу природу, а сода є лужною речовиною. Через хімічну реакцію вона не просто маскує запах, а допомагає нейтралізувати його.
Цей спосіб особливо актуальний під час хвиль спеки, коли сміття швидше нагрівається, а бактерії активно розмножуються.
Прибиральниця Лілі, відома у TikTok як Clean with Lily, поділилася власним методом, який допомагає їй підтримувати смітники без запаху.
За її словами, раз на тиждень вона ретельно миє контейнер.
«Я наливаю в нього воду і додаю трохи Zoflora. Потім добре відтираю його, ретельно висушую, кладу всередину кухонний рушник і знову додаю трохи засобу. Після цього використовую харчову соду у сміттєвому пакеті», — сказала вона і зазначила, що саме сухість контейнера є одним із ключових моментів, адже волога створює сприятливе середовище для бактерій.
Як правильно використовувати соду
Щоб скористатися цим лайфхаком, потрібно:
насипати кілька ложок харчової соди на дно порожнього смітника;
зверху покласти пакет для сміття;
додати паперовий рушник або кілька шарів газети під пакет — вони вбиратимуть протікання;
за бажанням змішати соду з кількома краплями ефірної олії або додати суху цедру цитрусових для приємного запаху.
Такий спосіб підходить як для домашніх відер, так і для великих вуличних контейнерів.
Користувачі в соцмережах вже назвали цей метод «дуже ефективним», а фахівці з прибирання радять особливо звернути на нього увагу саме у спекотну погоду.