Как прочистить забитый слив на кухне без сантехника и за 0 гривен: 4 простые способы

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Забитый кухонный слив — одна из самых распространенных бытовых проблем. Вода начинает медленно идти в канализацию, в раковине скапливаются остатки пищи, а из труб появляется неприятный запах. Многие сразу бегут в магазин за дорогой химией или вызывают мастера.

Однако в большинстве случаев устранить засор можно собственными силами и без всяких затрат. Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.

Значительная часть бытовых засоров возникает из-за накопления жира, мелких пищевых отходов и мыльного налета. Если проблема не запущена, помогут простые методы, которые найдутся в каждом доме.

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Почему забивается кухонный слив

В отличие от ванной комнаты, где основной причиной засоров являются волосы, на кухне главным врагом труб становится жир. После мытья посуды он оседает на внутренних стенках канализации, постепенно сужая проход. К нему прилипают крошки, остатки пищи и прочий мусор.

Первыми признаками проблемы являются:

медленное стекание воды;

бульканье в трубах;

неприятный запах из раковины;

поднятие уровня воды во время мытья посуды.

Если реагировать на этих этапах, серьезного засорения можно избежать.

Способ №1. Кипяток против жировых отложений

Самый простой вариант — использовать горячую воду.

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Для этого необходимо:

Вскипятить чайник или кастрюлю воды.

Медленно вылить кипяток в ливень.

Подождать 10-15 минут.

Откройте горячую воду из крана на несколько минут.

Такой метод хорошо работает, если причиной стала свежая жировая пробка. В то же время, его не следует применять для пластиковых труб старого образца, которые могут деформироваться от слишком высокой температуры.

Способ №2. Часто недооцениваемый вантуз

Многие люди вспоминают о вантузах только тогда, когда вода уже совсем не проходит. На самом деле этот инструмент эффективен даже при частичном засорении.

Следует набрать в раковину немного воды, плотно прижать резиновую чашу к сливному отверстию и выполнить 15–20 энергичных движений вверх-вниз. Созданное давление помогает сместить мусор дальше по трубе или раздробить пробку. После процедуры следует проверить, улучшился ли отток воды.

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Способ №3. Очистка сифона

Если предыдущие методы не принесли результата, проблема может находиться непосредственно в сифоне.

Перед работой поставьте под сифон ведро или тазик. Затем открутите нижнюю часть конструкции и удалите всю грязь. После чистки промойте детали теплой водой и установите их на место. Обычно после такой процедуры ливень начинает работать безупречно.

Способ №4. Горячая вода и механическая очистка

Если засор расположен глубже, можно воспользоваться подручными средствами. Подойдет гибкая проволока, старый кабель или пластиковая стяжка достаточной длины. Ее осторожно вводят в трубу, прокручивают и извлекают вместе с накопленным мусором.

Главное — действовать без резких движений, чтобы не повредить внутреннюю поверхность трубопровода.

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Чего не стоит делать

Стремясь быстро устранить проблему, владельцы квартир часто допускают ошибки.

Сантехники не рекомендуют:

смешивать разные химические средства для прочистки труб;

заливать агрессивные вещества без инструкции;

использовать металлические предметы с острыми краями;

игнорировать первые признаки засорения.

Такие действия могут привести не только к повреждению канализации, но и дорогостоящему ремонту.

Как предотвратить новые засоры

Чтобы не возвращаться к этой проблеме снова, достаточно соблюдать несколько простых правил:

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не выливать жир после приготовления пищи в раковину;

установить защитную сетку на сливное отверстие;

регулярно промывать трубы горячей водой;

удалять остатки пищи из тарелок перед мытьем посуды.

Профилактика занимает всего несколько минут, но позволяет избежать серьезных пробок и ненужных расходов на сантехнические работы.

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