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Как прочистить забитый слив на кухне без сантехника и за 0 гривен: 4 простые способы
Избавиться от засорения на кухне можно даже без вызова мастера.
Забитый кухонный слив — одна из самых распространенных бытовых проблем. Вода начинает медленно идти в канализацию, в раковине скапливаются остатки пищи, а из труб появляется неприятный запах. Многие сразу бегут в магазин за дорогой химией или вызывают мастера.
Однако в большинстве случаев устранить засор можно собственными силами и без всяких затрат. Как это сделать — рассказываем в материале ТСН.ua.
Значительная часть бытовых засоров возникает из-за накопления жира, мелких пищевых отходов и мыльного налета. Если проблема не запущена, помогут простые методы, которые найдутся в каждом доме.
Почему забивается кухонный слив
В отличие от ванной комнаты, где основной причиной засоров являются волосы, на кухне главным врагом труб становится жир. После мытья посуды он оседает на внутренних стенках канализации, постепенно сужая проход. К нему прилипают крошки, остатки пищи и прочий мусор.
Первыми признаками проблемы являются:
медленное стекание воды;
бульканье в трубах;
неприятный запах из раковины;
поднятие уровня воды во время мытья посуды.
Если реагировать на этих этапах, серьезного засорения можно избежать.
Способ №1. Кипяток против жировых отложений
Самый простой вариант — использовать горячую воду.
Для этого необходимо:
Вскипятить чайник или кастрюлю воды.
Медленно вылить кипяток в ливень.
Подождать 10-15 минут.
Откройте горячую воду из крана на несколько минут.
Такой метод хорошо работает, если причиной стала свежая жировая пробка. В то же время, его не следует применять для пластиковых труб старого образца, которые могут деформироваться от слишком высокой температуры.
Способ №2. Часто недооцениваемый вантуз
Многие люди вспоминают о вантузах только тогда, когда вода уже совсем не проходит. На самом деле этот инструмент эффективен даже при частичном засорении.
Следует набрать в раковину немного воды, плотно прижать резиновую чашу к сливному отверстию и выполнить 15–20 энергичных движений вверх-вниз. Созданное давление помогает сместить мусор дальше по трубе или раздробить пробку. После процедуры следует проверить, улучшился ли отток воды.
Способ №3. Очистка сифона
Если предыдущие методы не принесли результата, проблема может находиться непосредственно в сифоне.
Перед работой поставьте под сифон ведро или тазик. Затем открутите нижнюю часть конструкции и удалите всю грязь. После чистки промойте детали теплой водой и установите их на место. Обычно после такой процедуры ливень начинает работать безупречно.
Способ №4. Горячая вода и механическая очистка
Если засор расположен глубже, можно воспользоваться подручными средствами. Подойдет гибкая проволока, старый кабель или пластиковая стяжка достаточной длины. Ее осторожно вводят в трубу, прокручивают и извлекают вместе с накопленным мусором.
Главное — действовать без резких движений, чтобы не повредить внутреннюю поверхность трубопровода.
Чего не стоит делать
Стремясь быстро устранить проблему, владельцы квартир часто допускают ошибки.
Сантехники не рекомендуют:
смешивать разные химические средства для прочистки труб;
заливать агрессивные вещества без инструкции;
использовать металлические предметы с острыми краями;
игнорировать первые признаки засорения.
Такие действия могут привести не только к повреждению канализации, но и дорогостоящему ремонту.
Как предотвратить новые засоры
Чтобы не возвращаться к этой проблеме снова, достаточно соблюдать несколько простых правил:
не выливать жир после приготовления пищи в раковину;
установить защитную сетку на сливное отверстие;
регулярно промывать трубы горячей водой;
удалять остатки пищи из тарелок перед мытьем посуды.
Профилактика занимает всего несколько минут, но позволяет избежать серьезных пробок и ненужных расходов на сантехнические работы.