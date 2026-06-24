Магнітна буря 24 червня: яка її потужність

Магнітна буря. / © pixabay.com

Реклама

У середу, 24 червня, сонячна активність помірна. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Науковці наголошують, що тихі умови зберігаються далі. Втім, на сонячному диску зараз видно три корональні діри. Очікується, що перший високошвидкісний потік від діри надійде незабаром. Під час її останнього обертання були зафіксовані лише незначні ефекти. Очікується подібний рівень активності.

Реклама

Магнітна буря 24 червня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Новини партнерів