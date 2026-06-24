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Магнітна буря 24 червня: яка її потужність
Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним.
У середу, 24 червня, сонячна активність помірна. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.
Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.
Науковці наголошують, що тихі умови зберігаються далі. Втім, на сонячному диску зараз видно три корональні діри. Очікується, що перший високошвидкісний потік від діри надійде незабаром. Під час її останнього обертання були зафіксовані лише незначні ефекти. Очікується подібний рівень активності.
Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.