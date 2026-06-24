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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
27
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Магнітна буря 24 червня: яка її потужність

Сьогодні геомагнітне поле буде спокійним.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У середу, 24 червня, сонячна активність помірна. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3,7.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Науковці наголошують, що тихі умови зберігаються далі. Втім, на сонячному диску зараз видно три корональні діри. Очікується, що перший високошвидкісний потік від діри надійде незабаром. Під час її останнього обертання були зафіксовані лише незначні ефекти. Очікується подібний рівень активності.

Магнітна буря 24 червня. Фото: meteoagent

Магнітна буря 24 червня. Фото: meteoagent

Магнітні бурі можуть негативно впливати на самопочуття. Втім, у зоні ризику люди, що мають хронічні захворювання, серцево-судинні проблеми або підвищену чутливість до змін погоди.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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