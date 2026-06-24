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Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вміють обернути заздрість собі на користь
Заздрість — не найкраще почуття, але його — хто частіше, хто рідше — відчувають усі.
Ось тільки на кожного вона впливає по-різному: одним вона псує не тільки нерви, а й життя загалом, а інші примудряються отримувати від неї користь.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вміють обернути свою заздрість на свою користь.
Стрілець
Стрільцям не чуже ніщо людське — вони не тільки помічають, у чому інші люди перевершують їх, але, на великий подив оточення, не переймаються цим, а радіють з цього приводу. Їх вирізняє так звана «біла заздрість», яка змушує їх досягати аналогічних — а іноді й вищих — професійних та життєвих результатів.
Овен
Овни, виявивши, що у когось є те, про що вони можуть лише мріяти — що, до речі, трапляється вкрай рідко — зроблять усе, щоб не лише придбати щось подібне, а й перевершити людину, якій вони позаздрили. Для представників цього знака почуття заздрості є найкращою мотивацією та орієнтиром до дії.
Терези
Для Терезів заздрість — чудовий спосіб підглянути ідеї, які вони захочуть повторити — втілити — у своєму житті. Як правило, їхні «нотатки» стосуються мистецтва в усьому — від зовнішнього вигляду, тобто грамотно й зі смаком підібраного образу, до інтер’єру та екстер’єру місця проживання: квартири, будинку чи садової ділянки.
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