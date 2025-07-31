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Они испортят ваш двор: 7 растений, которые не стоит сажать возле дома
Даже самые красивые растения могут превратить участок в источник хлопот. Узнайте, какие виды лучше обойти стороной.
Некоторые растения хоть и кажутся идеальными для сада — неприхотливыми, красивыми и выносливыми — на самом деле могут создать немало проблем, если посадить их рядом с домом. Эксперты составили перечень популярных декоративных видов, которые способны испортить двор и настроение владельца.
Об этом сообщило издание House Beautiful.
Роза Шарон (Hibiscus syriacus)
Позднецветущий кустарник особенно эффектно выглядит в середине или в конце лета. Однако он щедро осыпает цветы, которые становятся мягкими и скользкими. Если они падают на плитку, это создает риск поскользнуться. Кроме того, некоторые сорта быстро разрастаются и могут занять больше места, чем ожидалось.
Решение: лучше высаживать подальше от плитки, на клумбах или грядках.
Груша Брэдфорд (Pyrus calleryana)
Это дерево известно своим неприятным запахом во время цветения. Кроме того, оно относится к инвазивным видам — то есть вытесняет местную растительность и нарушает естественный баланс.
Решение: избегать посадки этого вида груш вообще.
Береза черная (Betula nigra)
Имеет впечатляющие размеры — до 21 метра в высоту и 12 метров в ширину, что делает ее непригодной для маленьких дворов. Также это дерево круглый год сбрасывает различный мусор: весной — сережки, а при ветре — ветки. Уход за участком с такой березой потребует постоянной уборки.
Решение: если все же хотите иметь такое дерево, сажайте его подальше от дома, в глубине участка.
Декоративные травы (в частности камыш Arundo donax)
Не все декоративные травы проблемные, но Arundo donax — пример инвазивного вида, который очень быстро разрастается. Также стоит помнить, что многие декоративные травы нуждаются в регулярной сезонной обрезке — весной или осенью. Без этого они выглядят неопрятно к концу вегетационного периода.
Решение: выбирайте карликовые или однолетние виды, которые не требуют обрезки.
Лесная яблоня (Malus spp.)
Весной дерево поражает розовыми или белыми цветами, но впоследствии — неприятности. Старые сорта дают крупные плоды, которые гниют прямо на земле, привлекая насекомых и грызунов.
Решение: выбирайте современные сорта с мелкими плодами — они меньше осыпаются и дольше держатся на дереве.
Оранжевый лилейник (Hemerocallis fulva)
Несмотря на яркую внешность, этот вид является инвазивным и вытесняет другие растения. К тому же, после цветения остается масса неэстетичных остатков — толстые коричневые стебли и пожелтевшие листья.
Решение: вместо дикого лилейника лучше выбрать окультуренные сорта — они контролируемые в росте и более привлекательные на вид.
Плакучая ива (Salix babylonica)
Хотя дерево выглядит романтично, в уходе оно настоящий вызов. Ива растет до 15 метров и имеет широкую крону, а ее ветви постоянно падают. Кроме того, ее агрессивные корни могут проникать в канализационные трубы, ища влагу.
Решение: высаживайте иву только на больших участках, вдали от коммуникаций и зданий.
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