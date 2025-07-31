Они испортят ваш двор: 7 растений, которые не стоит сажать возле дома

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Некоторые растения хоть и кажутся идеальными для сада — неприхотливыми, красивыми и выносливыми — на самом деле могут создать немало проблем, если посадить их рядом с домом. Эксперты составили перечень популярных декоративных видов, которые способны испортить двор и настроение владельца.

Об этом сообщило издание House Beautiful.

Роза Шарон (Hibiscus syriacus)

Позднецветущий кустарник особенно эффектно выглядит в середине или в конце лета. Однако он щедро осыпает цветы, которые становятся мягкими и скользкими. Если они падают на плитку, это создает риск поскользнуться. Кроме того, некоторые сорта быстро разрастаются и могут занять больше места, чем ожидалось.

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Решение: лучше высаживать подальше от плитки, на клумбах или грядках.

Роза Шарон. Фото: Taken by Fanghong/CC BY-SA 3.0

Груша Брэдфорд (Pyrus calleryana)

Это дерево известно своим неприятным запахом во время цветения. Кроме того, оно относится к инвазивным видам — то есть вытесняет местную растительность и нарушает естественный баланс.

Решение: избегать посадки этого вида груш вообще.

Груша Брэдфорд. Фото: Famartin/CC BY-SA 4.0

Береза черная (Betula nigra)

Имеет впечатляющие размеры — до 21 метра в высоту и 12 метров в ширину, что делает ее непригодной для маленьких дворов. Также это дерево круглый год сбрасывает различный мусор: весной — сережки, а при ветре — ветки. Уход за участком с такой березой потребует постоянной уборки.

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Решение: если все же хотите иметь такое дерево, сажайте его подальше от дома, в глубине участка.

Береза черная. Фото: SEWilco/CC BY-SA 3.0

Декоративные травы (в частности камыш Arundo donax)

Не все декоративные травы проблемные, но Arundo donax — пример инвазивного вида, который очень быстро разрастается. Также стоит помнить, что многие декоративные травы нуждаются в регулярной сезонной обрезке — весной или осенью. Без этого они выглядят неопрятно к концу вегетационного периода.

Решение: выбирайте карликовые или однолетние виды, которые не требуют обрезки.

Арундо тростниковый. Фото: Ixitixel/CC BY-SA 3.0

Лесная яблоня (Malus spp.)

Весной дерево поражает розовыми или белыми цветами, но впоследствии — неприятности. Старые сорта дают крупные плоды, которые гниют прямо на земле, привлекая насекомых и грызунов.

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Решение: выбирайте современные сорта с мелкими плодами — они меньше осыпаются и дольше держатся на дереве.

Лесная яблоня. Фото: Łukasz Szczurowski/CC BY-SA 3.0

Оранжевый лилейник (Hemerocallis fulva)

Несмотря на яркую внешность, этот вид является инвазивным и вытесняет другие растения. К тому же, после цветения остается масса неэстетичных остатков — толстые коричневые стебли и пожелтевшие листья.

Решение: вместо дикого лилейника лучше выбрать окультуренные сорта — они контролируемые в росте и более привлекательные на вид.

Оранжевый лилейник оранжевый. Фото: Laslovarga/CC BY-SA 4.0

Плакучая ива (Salix babylonica)

Хотя дерево выглядит романтично, в уходе оно настоящий вызов. Ива растет до 15 метров и имеет широкую крону, а ее ветви постоянно падают. Кроме того, ее агрессивные корни могут проникать в канализационные трубы, ища влагу.

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Решение: высаживайте иву только на больших участках, вдали от коммуникаций и зданий.

Плакучая ива. Фото: Uğur Başak/CC BY-SA 3.0

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