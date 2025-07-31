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Вони зіпсують ваш двір: 7 рослин, які не варто садити біля дому
Навіть найкрасивіші рослини можуть перетворити ділянку на джерело клопотів. Дізнайтесь, які види краще обійти стороною.
Деякі рослини хоч і здаються ідеальними для саду — невибагливими, красивими та витривалими — насправді можуть створити чимало проблем, якщо посадити їх поруч із будинком. Експерти склали перелік популярних декоративних видів, які здатні зіпсувати подвір’я і настрій власника.
Про це повідомило видання House Beautiful.
Троянда Шарон (Hibiscus syriacus)
Пізньоквітучий чагарник особливо ефектно виглядає в середині або наприкінці літа. Однак він щедро осипає квіти, які стають м’якими й слизькими. Якщо вони падають на плитку, це створює ризик послизнутись. Крім того, деякі сорти швидко розростаються і можуть зайняти більше місця, ніж очікувалося.
Рішення: краще висаджувати подалі від плитки, на клумбах чи грядках.
Груша Бредфорд (Pyrus calleryana)
Це дерево відоме своїм неприємним запахом під час цвітіння. Окрім того, воно належить до інвазивних видів — тобто витісняє місцеву рослинність і порушує природний баланс.
Рішення: уникати посадки цього виду груш взагалі.
Береза чорна (Betula nigra)
Має вражаючі розміри — до 21 метра у висоту й 12 метрів у ширину, що робить її непридатною для маленьких дворів. Також це дерево цілий рік скидає різне сміття: навесні — сережки, а при вітрі — гілки. Догляд за ділянкою з такою березою потребуватиме постійного прибирання.
Рішення: якщо все ж хочете мати таке дерево, саджайте його подалі від будинку, у глибині ділянки.
Декоративні трави (зокрема очерет Arundo donax)
Не всі декоративні трави проблемні, але Arundo donax — приклад інвазивного виду, який дуже швидко розростається. Також варто пам’ятати, що багато декоративних трав потребують регулярної сезонної обрізки — навесні або восени. Без цього вони виглядають неохайно до кінця вегетаційного періоду.
Рішення: обирайте карликові або однорічні види, які не вимагають обрізки.
Лісова яблуня (Malus spp.)
Навесні дерево вражає рожевими або білими квітами, але згодом — неприємності. Старі сорти дають великі плоди, які гниють просто на землі, приваблюючи комах і гризунів.
Рішення: обирайте сучасні сорти з дрібними плодами — вони менше обсипаються і довше тримаються на дереві.
Помаранчевий лілійник (Hemerocallis fulva)
Попри яскраву зовнішність, цей вид є інвазивним і витісняє інші рослини. До того ж, після цвітіння залишається маса неестетичних залишків — товсті коричневі стебла й пожовкле листя.
Рішення: замість дикого лілійника краще обрати окультурені сорти — вони контрольовані у зростанні та привабливіші на вигляд.
Плакуча верба (Salix babylonica)
Хоча дерево виглядає романтично, у догляді воно справжній виклик. Верба росте до 15 метрів і має широку крону, а її гілки постійно падають. Крім того, її агресивне коріння може проникати в каналізаційні труби, шукаючи вологу.
Рішення: висаджуйте вербу лише на великих ділянках, далеко від комунікацій і будівель.
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