Вони зіпсують ваш двір: 7 рослин, які не варто садити біля дому

Верба

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Деякі рослини хоч і здаються ідеальними для саду — невибагливими, красивими та витривалими — насправді можуть створити чимало проблем, якщо посадити їх поруч із будинком. Експерти склали перелік популярних декоративних видів, які здатні зіпсувати подвір’я і настрій власника.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Троянда Шарон (Hibiscus syriacus)

Пізньоквітучий чагарник особливо ефектно виглядає в середині або наприкінці літа. Однак він щедро осипає квіти, які стають м’якими й слизькими. Якщо вони падають на плитку, це створює ризик послизнутись. Крім того, деякі сорти швидко розростаються і можуть зайняти більше місця, ніж очікувалося.

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Рішення: краще висаджувати подалі від плитки, на клумбах чи грядках.

Троянда Шарон. Фото: Taken by Fanghong/CC BY-SA 3.0

Груша Бредфорд (Pyrus calleryana)

Це дерево відоме своїм неприємним запахом під час цвітіння. Окрім того, воно належить до інвазивних видів — тобто витісняє місцеву рослинність і порушує природний баланс.

Рішення: уникати посадки цього виду груш взагалі.

Груша Бредфорд. Фото: Famartin/CC BY-SA 4.0

Береза чорна (Betula nigra)

Має вражаючі розміри — до 21 метра у висоту й 12 метрів у ширину, що робить її непридатною для маленьких дворів. Також це дерево цілий рік скидає різне сміття: навесні — сережки, а при вітрі — гілки. Догляд за ділянкою з такою березою потребуватиме постійного прибирання.

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Рішення: якщо все ж хочете мати таке дерево, саджайте його подалі від будинку, у глибині ділянки.

Береза чорна. Фото: SEWilco/CC BY-SA 3.0

Декоративні трави (зокрема очерет Arundo donax)

Не всі декоративні трави проблемні, але Arundo donax — приклад інвазивного виду, який дуже швидко розростається. Також варто пам’ятати, що багато декоративних трав потребують регулярної сезонної обрізки — навесні або восени. Без цього вони виглядають неохайно до кінця вегетаційного періоду.

Рішення: обирайте карликові або однорічні види, які не вимагають обрізки.

Арундо тростинний. Фото: Ixitixel/CC BY-SA 3.0

Лісова яблуня (Malus spp.)

Навесні дерево вражає рожевими або білими квітами, але згодом — неприємності. Старі сорти дають великі плоди, які гниють просто на землі, приваблюючи комах і гризунів.

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Рішення: обирайте сучасні сорти з дрібними плодами — вони менше обсипаються і довше тримаються на дереві.

Лісова яблуня. Фото: Łukasz Szczurowski/CC BY-SA 3.0

Помаранчевий лілійник (Hemerocallis fulva)

Попри яскраву зовнішність, цей вид є інвазивним і витісняє інші рослини. До того ж, після цвітіння залишається маса неестетичних залишків — товсті коричневі стебла й пожовкле листя.

Рішення: замість дикого лілійника краще обрати окультурені сорти — вони контрольовані у зростанні та привабливіші на вигляд.

Помаранчевий лілійник. Фото: Laslovarga/CC BY-SA 4.0

Плакуча верба (Salix babylonica)

Хоча дерево виглядає романтично, у догляді воно справжній виклик. Верба росте до 15 метрів і має широку крону, а її гілки постійно падають. Крім того, її агресивне коріння може проникати в каналізаційні труби, шукаючи вологу.

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Рішення: висаджуйте вербу лише на великих ділянках, далеко від комунікацій і будівель.

Верба плакуча. Фото: Uğur Başak/CC BY-SA 3.0

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