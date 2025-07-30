ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
1 хв

Як розмножити гортензію влітку: садівник показав простий метод

Садівник показав, як розмножити гортензію вдома. Усе, що потрібно — живець і вологий ґрунт.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Гортензії

Гортензії / © Credits

Гортензії — одна з найпопулярніших літніх рослин, яку часто обирають для прикрашання саду. Проте ціна за один кущ у садовому центрі може бути доволі високою. Садівник показав, як розмножити гортензію самостійно — безкоштовно й просто.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами експерта, з кінця липня до серпня — ідеальний час для живцювання. Для цього потрібно знайти здорову гортензію з неквітучим пагоном. Квітучі стебла не підходять, оскільки витрачають забагато енергії на підтримання квітів і гірше вкорінюються.

З обраного стебла слід зрізати ділянку приблизно 15 см завдовжки з трьома парами листя. Нижнє листя потрібно видалити, а верхню пару залишити, але за потреби вкоротити, щоб зменшити випаровування вологи.

Підготовлений живець рекомендується посадити у вологий компост без торфу, злегка утрамбувати та регулярно обприскувати водою — один або два рази на день. За кілька тижнів у живця почнуть з’являтися корінці. Після вкорінення його можна висадити в сад або подарувати.

Нагадаємо, найкраще місце для садіння гортензій залежатиме від сорту, який ви хочете вирощувати, та місця вашого проживання. Раніше ми повідомляли про те, де краще садити гортензії й який сорт обрати.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie