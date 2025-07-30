Як розмножити гортензію влітку: садівник показав простий метод

Гортензії / © Credits

Реклама

Гортензії — одна з найпопулярніших літніх рослин, яку часто обирають для прикрашання саду. Проте ціна за один кущ у садовому центрі може бути доволі високою. Садівник показав, як розмножити гортензію самостійно — безкоштовно й просто.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами експерта, з кінця липня до серпня — ідеальний час для живцювання. Для цього потрібно знайти здорову гортензію з неквітучим пагоном. Квітучі стебла не підходять, оскільки витрачають забагато енергії на підтримання квітів і гірше вкорінюються.

Реклама

З обраного стебла слід зрізати ділянку приблизно 15 см завдовжки з трьома парами листя. Нижнє листя потрібно видалити, а верхню пару залишити, але за потреби вкоротити, щоб зменшити випаровування вологи.

Підготовлений живець рекомендується посадити у вологий компост без торфу, злегка утрамбувати та регулярно обприскувати водою — один або два рази на день. За кілька тижнів у живця почнуть з’являтися корінці. Після вкорінення його можна висадити в сад або подарувати.

Нагадаємо, найкраще місце для садіння гортензій залежатиме від сорту, який ви хочете вирощувати, та місця вашого проживання. Раніше ми повідомляли про те, де краще садити гортензії й який сорт обрати.