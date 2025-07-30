Как размножить гортензию летом: садовод показал простой метод

Гортензии / © Credits

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Гортензии — одно из самых популярных летних растений, которое часто выбирают для украшения сада. Однако цена за один куст в садовом центре может быть довольно высокой. Садовник показал, как размножить гортензию самостоятельно — бесплатно и просто.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам эксперта, с конца июля до августа — идеальное время для черенкования. Для этого нужно найти здоровую гортензию с нецветущим побегом. Цветущие стебли не подходят, поскольку тратят слишком много энергии на поддержание цветов и хуже укореняются.

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С выбранного стебля следует срезать участок примерно 15 см длиной с тремя парами листьев. Нижние листья нужно удалить, а верхнюю пару оставить, но при необходимости укоротить, чтобы уменьшить испарение влаги.

Подготовленный черенок рекомендуется посадить во влажный компост без торфа, слегка утрамбовать и регулярно опрыскивать водой — один или два раза в день. Через несколько недель у черенка начнут появляться корешки. После укоренения его можно высадить в сад или подарить.

Напомним, лучшее место для посадки гортензий будет зависеть от сорта, который вы хотите выращивать, и места вашего проживания. Ранее мы сообщали о том, где лучше сажать гортензии и какой сорт выбрать.