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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Как размножить гортензию летом: садовод показал простой метод

Садовод показал, как размножить гортензию дома. Все, что нужно — черенок и влажный грунт.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Гортензии

Гортензии / © Credits

Гортензии — одно из самых популярных летних растений, которое часто выбирают для украшения сада. Однако цена за один куст в садовом центре может быть довольно высокой. Садовник показал, как размножить гортензию самостоятельно — бесплатно и просто.

Об этом сообщило издание Mirror.

По словам эксперта, с конца июля до августа — идеальное время для черенкования. Для этого нужно найти здоровую гортензию с нецветущим побегом. Цветущие стебли не подходят, поскольку тратят слишком много энергии на поддержание цветов и хуже укореняются.

С выбранного стебля следует срезать участок примерно 15 см длиной с тремя парами листьев. Нижние листья нужно удалить, а верхнюю пару оставить, но при необходимости укоротить, чтобы уменьшить испарение влаги.

Подготовленный черенок рекомендуется посадить во влажный компост без торфа, слегка утрамбовать и регулярно опрыскивать водой — один или два раза в день. Через несколько недель у черенка начнут появляться корешки. После укоренения его можно высадить в сад или подарить.

Напомним, лучшее место для посадки гортензий будет зависеть от сорта, который вы хотите выращивать, и места вашего проживания. Ранее мы сообщали о том, где лучше сажать гортензии и какой сорт выбрать.

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