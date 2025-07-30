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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Бавария" оформила один из самых дорогих трансферов в истории клуба

"Рекордмастер" завершил переход Луиса Диаса из "Ливерпуля".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Луис Диас

Луис Диас / © ФК Бавария

Мюнхенская "Бавария" объявила о трансфере вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса.

Об этом сообщается на официальном сайте "Рекордмастера".

28-летний колумбийский футболист подписал с немецким клубом контракт на срок до 30 июня 2029 года. Новичок будет выступать под 14-м номером.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 70+5 миллионов евро, что является третьим самым дорогим приобретением в истории мюнхенцев после Лукаса Эрнандеса (80 миллионов евро) и Гарри Кейна (95 миллионов евро).

Диас выступал за "Ливерпуль" с января 2022-го после перехода из "Порту" за 54 миллиона евро. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2027 года.

В сезоне-2024/25 Луис провел 50 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что саудовский "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, купил нападающего "Челси" Жоау Фелиша.

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