"Баварія" оформила один з найдорожчих трансферів в історії клубу

Луїс Діас / © ФК Баварія

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Мюнхенська "Баварія" оголосила про трансфер вінгера "Ліверпуля" Луїса Діаса.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Рекордмайстра".

28-річний колумбійський футболіст підписав з німецьким клубом контракт терміном до 30 червня 2029 року. Новачок виступатиме під 14-м номером.

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За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 70+5 мільйонів євро, що є третім найдорожчим придбання в історії мюнхенців після Лукаса Ернандеса (80 мільйонів євро) та Гаррі Кейна (95 мільйонів євро).

Діас виступав за "Ліверпуль" від січня 2022-го після переходу з "Порту" за 54 мільйони євро. Його контракт був розрахований до 30 червня 2027-го.

У сезоні-2024/25 Луїс провів 50 матчів на клубному рівні, відзначившись 17 забитими м'ячами та 8 гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що саудівський "Аль-Наср", за який виступає Кріштіану Роналду, купив нападника "Челсі" Жоау Феліша.

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