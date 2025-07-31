Врач объяснил, когда действительно стоит худеть: ответ удивит

Похудение / © pixabay.com

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Стремление к идеальной фигуре часто толкает нас на изнурительные диеты. Однако всегда ли лишний вес является проблемой, и когда действительно стоит задуматься о ее снижении? Гастроэнтеролог и профессор Галина Анохина пояснила, что медицинские показатели важнее эстетических стандартов.

Об этом пишет РБК-Украина.

По словам врача, похудение необходимо не только в случае диагностированного ожирения (когда индекс массы тела выше 30). Снижать вес нужно, если у вас обнаружено:

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Жировую инфильтрацию печени

Преддиабет

Артериальную гипертензию (высокое давление)

В таких случаях лишние килограммы оказывают непосредственное влияние на развитие или ухудшение этих болезней. Поэтому похудение становится частью лечения. Врач подчеркивает, что ориентироваться нужно на самочувствие, а не на внешние идеалы. Многие люди с пышными формами здоровы, подвижны и активны, тогда как стройные люди могут иметь серьезные проблемы со здоровьем.

Правила здорового похудения

Для тех, кому нужно сбросить вес, врач советует придерживаться нескольких простых правил:

Избегайте сладостей и перекусов. Сахар стимулирует выработку инсулина, превращающего энергию в жир. Особенно вредны перекусы, поскольку они часто состоят из сладкого.

Соблюдайте интервальное питание. Перерыв между приемами пищи должен составлять 2,5–3 часа. В это время можно пить только воду или несладкий чай.

Замените сладости шоколадом. Если трудно отказаться от десертов, выбирайте шоколад и употребляйте его после основной пищи. В сочетании с белками и жирами он уменьшает «глюкозный удар» по поджелудочной железе.

Не ограничивайте белок. Белок — основа рациона, и его количество должно быть оптимальным.

Сократите жиры и углеводы. Важно не исключать эти группы продуктов полностью, а лишь уменьшить их количество, соблюдая меру.

Напомним, сбалансированное питание уже давно признано основой физического здоровья, однако за последние годы стало известно о новом, метаболическом, подходе и к психическому здоровью.