Эрдоган на днях может посетить Киев — СМИ

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / © Associated Press

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Линия Анкара-Киев снова оживилась: утверждение о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган посетит Киев в ближайшие дни по приглашению украинского лидера Владимира Зеленского, вызвало значительный ажиотаж в дипломатических кругах.

Об этом пишет Türkiye.

Заявлялось, что президент Реджеп Таип Эрдоган посетит Киев в ближайшие дни по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

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Повестка дня визита включает как соглашение о свободной торговле, так и мирные усилия в войне между Россией и Украиной.

Посол Украины в Анкаре Нариман Джелял объявил, что президент Эрдоган в ближайшее время посетит Киев, и одной из важнейших тем переговоров будет ратификация соглашения о свободной торговле.

Напомним, 23 июля в Стамбуле прошла третья встреча представителей Украины и агрессорки России. В ходе переговоров Киев озвучил российской стороне три основных условия для становления мира. Одна из них – организация встречи президента Владимира Зеленского с "фюрером" РФ Владимиром Путиным. Переговоры должны состояться с участием лидеров других стран – президентов США Дональда Трампа и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Впрочем, спикер Кремля Дмитрий Песков выразил сомнения в возможной встрече Путина и Зеленского до конца августа. Вместе с тем, по его словам, потенциальная встреча лидеров может и должна "поставить окончательную точку в разрешении конфликта" и зафиксировать договоренности, которые нужно выработать во время экспертной работы.

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