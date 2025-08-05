Ердоган днями може відвідати Київ — ЗМІ

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган / © Associated Press

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Лінія Анкара-Київ знову пожвавилася: твердження про те, що президент Реджеп Таїп Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення українського лідера Володимира Зеленського, викликало значний ажіотаж у дипломатичних колах.

Про це пише Türkiye.

Заявлялося, що президент Реджеп Таїп Ердоган відвідає Київ найближчими днями на запрошення президента України Володимира Зеленського.

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Порядок денний візиту включає як угоду про вільну торгівлю, так і мирні зусилля у війні між Росією та Україною.

Посол України в Анкарі Наріман Джелял оголосив, що президент Ердоган найближчим часом відвідає Київ, і що однією з найважливіших тем переговорів буде ратифікація угоди про вільну торгівлю.

Нагадаємо, 23 липня у Стамбулі відбулася третя зустріч представників України і агресорки Росії. Під час переговорів Київ озвучив російській стороні три основні умови задля становленню миру. Одна з них - організація зустрічі президента Володимира Зеленського з “фюрером” РФ Володимиром Путіним. Переговори мають відбутися за участю лідерів інших країн — президентів США Дональда Трампа і Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Втім, речник Кремля Дмитро Пєсков висловив сумніви щодо можливої зустрічі Путіна і Зеленського до кінця серпня. Разом з тим, з його слів, потенційна зустріч лідерів може і має “поставити остаточну точку у врегулюванні конфлікту” і зафіксувати домовленості, які потрібно виробити під час експертної роботи.

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