Майк Помпео призвал конгрессменов США поддержать Украину

В конце 2023 года Майк Помпео присоединился к Наблюдательному совету Киевстара.

Перед голосованием за выделение помощи Украине Майк Помпео, бывший госсекретарь США, а ныне - член наблюдательного совета Киевстара, обратился с письмом к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, где поддержал рассмотрение Конгрессом этого вопроса.

В своем обращении Майк Помпео предостерег конгрессменов США относительно планов российского диктатора Путина разрушить мировой порядок и отметил опасность дальнейшего промедления в финансировании Украины.

"Мы поддерживаем помощь Украине, потому что это - лучший способ уменьшить риски того, что в будущем придется взять в руки оружие, чтобы защищать мир в Европе, на Ближнем Востоке или в Азии", - сказал Майк Помпео.

Помпео выразил полную поддержку спикеру Майку Джонсону и другим конгрессменам за их усилия в вынесении этого вопроса на рассмотрение Конгресса.

Напомним, что в конце 2023 года Майк Помпео присоединился к Наблюдательному совету Киевстара, украинского дочернего предприятия VEON, как партнер Impact Investments, американской стратегической и финансовой консалтинговой и инвестиционной фирмы, которая стремится развивать долгосрочные партнерские отношения с ведущими мировыми компаниями в различных отраслях и регионах. Помпео является большим сторонником Украины и неуклонно поддерживает Правительство страны и украинский народ на пути к миру и процветанию.