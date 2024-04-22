Майк Помпео закликав конгресменів США підтримати Україну

Перед голосуванням за виділення допомоги Україні Майк Помпео, колишній держсекретар США, а нині – член наглядової ради Київстару, звернувся з листом до спікера Палати представників Майка Джонсона, де підтримав розгляд Конгресом цього питання.

У своєму зверненні Майк Помпео застеріг конгресменів США щодо планів російського диктатора Путіна зруйнувати світовий порядок і наголосив на небезпеці подальшого зволікання у фінансуванні України. «Ми підтримуємо допомогу Україні, тому що це – найкращий спосіб зменшити ризики того, що в майбутньому доведеться взяти в руки зброю, щоб захищати мир в Європі, на Близькому Сході чи в Азії“, - сказав Майк Помпео.

Помпео висловив повну підтримку спікеру Майку Джонсону та іншим конгресменам за їхні зусилля у винесенні цього питання на розгляд Конгресу.

Нагадаємо, що у кінці 2023 року Майк Помпео приєднався до Наглядової ради Київстару, українського дочірнього підприємства VEON, як партнер Impact Investments, американської стратегічної та фінансової консалтингової та інвестиційної фірми, яка прагне розвивати довгострокові партнерські відносини з провідними світовими компаніями в різних галузях і регіонах. Помпео є великим прихильником України і неухильно підтримує Уряд країни та український народ на шляху до миру і процвітання.