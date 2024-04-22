ППО для України: які ще країни можуть надати Patriot і що кажуть у ЄС

Україна - серед тем, які незмінно домінують на порядку денному міністрів закордонних справ та оборони ЄС.

У Європі вітають рішення нижньої палати Конгресу надати Україні допомогу. Це лунало від низки міністрів закордонних справ та оборони країн-учасниць ЄС.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" Зоряни Степаненко.

Новини зі США змусили багатьох союзників у Європі зітхнути з полегшенням, сказав сьогодні глава литовської дипломатії. При цьому Габріелюс Ландсбергіс закликав країни ЄС не розслаблятися, а шукати і знаходити способи допомоги українцям.

Україна - серед тем, які незмінно домінують на порядку денному міністрів закордонних справ та оборони ЄС. Сьогодні вони засідають у Люксембурзі. Глава європейської дипломатії закликав усіх мобілізувати зусилля щодо захисту українського неба. І найближчими днями ухвалити “конкретні рішення” про відправку великої кількості засобів ППО. Робота над тим, щоб допомогти Україні, триває, сказав Боррель, щодня.

"Ми надсилали багато попереджень, листів, питаючи, що можемо зробити. Нам потрібне більше боєприпасів, більше пускових систем. Необхідно поставити перехоплювачі до батарей, що вже є у них, і збільшити кількість батарей. Давайте подивимося, що держави-члени готові зробити та поставити. Тому що у Брюсселі у нас цього немає", - сказав Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із закордонних справ.

Жозеп Боррель

Україні, яка зараз має три Patriot, потрібно мінімум ще сім. Поки що є зобов'язання щодо одного - від Німеччини. У німецькому Міноборони сьогодні обіцяли доставити систему "якнайшвидше".

Норвегія оголосила сьогодні, що готова вкладатись у посилення української протиповітряної оборони фінансово. А Financial Times дізналося про тиск на інших союзників, які мають у своєму розпорядженні Patriot: Іспанію і Грецію.

Журналісти повідомили, що на їхньому озброєнні – понад десяток таких систем, є й інші. І лідери інших країн – закликали іспанського та грецького прем'єрів поділитися ними, адже безпосередньої загрози їхнім країнам немає. Глава МЗС Іспанії сьогодні прямо не відповів на запитання, чи Мадрид розглядає можливість передачі Україні систем ППО. Сказав, воліє не надавати зайві подробиці, що де і коли дається.

Міністри Кулеба та Умеров з відеозв'язку закликали колег до “конкретних та сміливих” рішень, які допоможуть посилити протиповітряну оборону України. І також застерігали, що не варто не розслаблятися від новин із Конгресу.

Російські сили мають суттєву перевагу в боєприпасах, тоді як українська сторона змушена їх економити. Сенат має намір голосувати за пакет допомоги Україні завтра, президент США обіцяв підписати документ негайно.

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Нагадаємо, у Швеції припускають надання Україні систем Patriot.

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