У Швеції припускають надання Україні систем Patriot

У Швеції зараз зосереджені на фінансових внесках.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон допускає, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС та міністерств оборон країн ЄС у Люксембурзі, пише "ЄП".

"Я не виключаю такої можливості, але зараз ми зосереджені на фінансових внесках (щодо забезпечення України додатковими системами ППО)", – зазначив він.

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Він наголосив, що Швеція надішле інші системи, які можуть "зняти частину тиску" щодо потреби України в системах Patriot.

Ба більше, за його словами, після ухвалення пакета допомоги Україні Сполучені Штати можуть збільшити поставки систем ППО Києву.

Додамо, після того, як Палата представників Конгресу США в суботу, 20 квітня, схвалила пакет допомоги Україні на суму 61 млрд доларів, військовий оглядач Ден Саббаг розглядає, як це може вплинути на перебіг війни Росії проти України.

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