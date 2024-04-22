В Швеции предполагают предоставление Украине систем Patriot

В Швеции сейчас сосредоточены на финансовых взносах.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон допускает, что Стокгольм может передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он заявил перед встречей глав МИД и министерств обороны стран ЕС в Люксембурге, пишет "ЕП".

"Я не исключаю такой возможности, но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (об обеспечении Украины дополнительными системами ПВО )", — отметил он.

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Он подчеркнул, что Швеция пришлет другие системы, которые могут "снять часть давления" по поводу потребности Украины в системах Patriot.

Более того, по его словам, после принятия пакета помощи Украине Соединенные Штаты могут увеличить поставки систем ПВО Киеву.

Добавим, что после того, как Палата представителей Конгресса США в субботу, 20 апреля, одобрила пакет помощи Украине на сумму 61 млрд долларов, военный обозреватель Дэн Саббаг рассматривает, как это может повлиять на ход войны России против Украины.

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