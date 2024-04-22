Відома українська ведуча просто на сцені гепнулася зі стільця на підлогу

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь просто на сцені полетіла зі стільця на підлогу.

Прикрий інцидент з ведучою трапився під час знімань гумористичного шоу, де вона брала участь. Знаменитість грала в одному з номерів. Лебідь мала йти з газетою та сісти на стілець, при цьому не відриваючись від читання.

Однак, щось пішло не за планом. Коли Лебідь сідала, то не змогла втримати рівновагу. Ведуча просто на сцені разом зі стільцем гепнулася на підлогу.

"Ляп на сцені", - коротко підписала відео Олена-Христина та додала смайлики, що сміються.

Олена-Христина Лебідь просто на сцені впала зі стільця на підлогу

Про свій стан ведуча розповідати не стала. Однак, судячи з реакції Лебідь, травм вона не отримала. Ба більше, ситуація лише повеселила знаменитість, адже коли Олена-Христина підіймалася з підлоги, то ледь стримувала емоції, аби не засміятися.

У коментарях знаменитість підтримали фани та зазначили, що це дійсно було ефектне падіння. Деякі ж поцікавилися, чи не отримала ведуча травм: "Кріс навіть падає яскраво", "Хоч не забились?", "і смішно, і грішно".

Нагадаємо, доволі тривалий час в Мережі ширилися чутки, що Олена-Христина Лебідь зіграла весілля зі своїм коханим. Нещодавно знаменитість відповіла, чи справді вийшла заміж.

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