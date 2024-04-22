Не розкрився парашут: жінка впала з висоти 4,5 км та вижила (відео)

Жінка, якій вдалося вижити після падіння з висоти 4,5 км після того, як її парашут не розкрився під час стрибка, розповіла про те, що вона пам'ятає про інцидент, який змінив її життя.

Про це пише LADbible.

Емма Кері з Австралії вносила великі зміни у своє життя у вигляді галочок у список мрій, коли вирішила стрибнути з парашутом у швейцарських Альпах. Однак ця мрія незабаром перетворилася на жахіття – вже за мить після вистрибування з літака. Щойно Емма покинула безпечне повітряне судно, щось пішло не так з парашутом, який ніс її та інструктора, і вони обоє стрімко полетіли до землі.

Попри те, що Емма пролетіла 4,5 км, вона вижила після падіння, але була паралізована нижче пояса, і їй сказали, що вона, швидше за все, ніколи більше не зможе ходити. Емма весь час була притомна, а це означає, що вона має кришталево чисту пам'ять про той день і жахливий інцидент.

Вона розповіла Sunrise: "Я не знепритомніла. Тому я пам'ятаю падіння, пам'ятаю приземлення, пам'ятаю момент, коли зрозуміла, що мене паралізувало – все це. Перше, що я відчула, коли вдарилася об землю, був нестерпний біль у всьому тілі. Я не знала, звідки це прийшло, я ніколи не відчувала нічого подібного".

Було викликано рятувальний вертоліт, який доставив Емму та її інструктора, який, на щастя, також вижив, до лікарні, де її прооперували на спині та зламаному тазі.

Емма згадує, що спогади про цю жахливу подію допомагають їй бути вдячною за життя. Жінка сказала, що думала, що їй залишилося жити всього 10 секунд, і це змінило її сприйняття всього.

Емма Кері / Фото: instagram.com/em_carey

Вона поділилася: "Я знаю, як це відчувається. Думати, що мені залишилося жити лише 10 секунд, а тепер я отримую решту життя, яким би воно не було, тому я думаю, що насправді дуже добре мати цей спогад, тому що він допомагає мені бути вдячною. Життя дійсно змінилося від того моменту, і я також відчуваю, що кожен день з тієї дати – це додатковий час, який я можу прожити, тому я повинна святкувати це".

Хоча Еммі казали, що вона буде паралізована, відтоді вона почала відновлювати відчуття в ногах і повільно вчитися ходити.

Після цього жахливого інциденту Емма написала книжку про свій досвід під назвою "Дівчинка, яка впала з неба".

Вона розповідала про своє дивовижне одужання і сподівається, що це надихне інших не сприймати життя як належне.

Вона зазначила: "Я думаю, що пам'ять про падіння, попри те, що я пережила дуже травматичну подію, насправді допомогла мені, тому що я пережила глибоке відчуття жалю, що мені залишилося жити недовго, і як багато я ще хотіла зробити. Тож, коли я вижила, попри те, що була паралізована і все було дуже важко, я відчула, що мені дуже пощастило, що я все ще тут".

Емма Кері / Фото: instagram.com/em_carey

Нагадаємо, вчителька зламала ноги та вісім днів пролежала в ущелині. Вона вижила завдяки цукеркам, які їй подарували учні.

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