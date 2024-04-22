Чоловік забарикадувався в автосалоні: що він вимагав (фото)

Аргентинець став сенсацією в Південній Америці після того, як забарикадувався в автосалоні і відмовився вийти звідти без вантажівки, за яку він зробив передоплату.

Про це пише Oddity Central.

Абелардо Усандіварас, відомий як "гаучо з Сальти", вже понад два тижні є героєм міжнародних новин і став своєрідним живим символом боротьби простих людей проти тіньової практики автосалонів. Чоловік середнього віку з міста Метан, що в Сальті, приїхав до Буенос-Айреса з родиною на початку квітня і одразу ж пішов до автосалону, який мав доставити йому нову вкрай необхідну вантажівку.

Не отримавши потрібних йому відповідей і не зумівши зв'язатися з власником, Усандіварас забарикадувався в автосалоні, відмовившись їхати без обіцяної вантажівки або принаймні без авансу, який він за неї вніс. Його історія швидко стала вірусною, і боротьба Абелардо стала гарячою темою в усій Латинській Америці.

Абелардо Усандіварас / Фото: odditycentral.com

Усандіварас, коняр і радник з Метана, минулого року вирішив купити нову вантажівку і, зв'язавшись з дилером у Буенос-Айресі, вирішив продати свою стару вантажівку і внести перший внесок за нову. До цього моменту все було гладко, але після сплати авансу він так і не отримав відповіді від дилера. У них був 120-денний термін поставки, але він так і не отримав жодної інформації, а коли він зв'язувався з ними, вони просто перенаправляли його до іншого відділу.

"Від грудня вони передавали мене від одного телефона до іншого і навіть не сказали мені прізвище представника компанії", - розповів Абелардо Усандіварас журналістам. "Правда в тому, що вони пропонували вантажівки, яких у них не було. Це фінансова система, де вони використовують ваші гроші, а потім намагаються укласти з вами іншу угоду".

Аргентинець стверджує, що йому запропонували іншу машину за внесений ним аванс і сказали, що йому доведеться доплатити, якщо він хоче нову вантажівку. Але це не було початковою угодою, і Усандіварас не зголосився на це.

Привізши до Буенос-Айреса всю свою сім'ю, зокрема доньку та неповнолітнього сина, а також решту грошей за вантажівку, чоловік вирішив, що не піде з автосалону без неї. Після багатогодинних переговорів і посередництва місцевої поліції незвична форма протесту Абелардо стала вірусною.

Абелардо Усандіварас / Фото: odditycentral.com

"Я подорожував з 13 мільйонами песо, щоб заплатити за решту вантажівки. Я навіть сказав дилеру: "Привезіть мені вантажівку, і я заплачу за неї готівкою, просто тут", - розповів Абелардо. "Вони поводилися зі мною, як з селюком, так, ніби вони все знали, а я нічого не розумів. Мені здавалося, що вони кажуть: "Ми перемогли стільки розумних людей з Буенос-Айреса, що у нас не буде проблем з цим гаучо".

Але автосалон недооцінив рішучість Абелардо Усандівараса та силу соціальних мереж. Його фотографії за скляною стіною автосалону швидко поширилися в Інтернеті, і незабаром про нього почали писати газети. Люди підбадьорювали його і повідомляли про власні проблеми, пов'язані з тим, як дилери ставляться до клієнтів. Зрештою, історія набула такого розголосу, що автосалон повернув чоловікові аванс, аби лише витягнути його звідти.

Не маючи змоги отримати вантажівку, яка так відчайдушно була потрібна йому для роботи, Абелардо Усандіварас врешті-решт придбав вживану вантажівку 2021 року випуску. Це була не найновіша модель, але вона мала досить невеликий пробіг і працювала добре. Однак аргентинець не збирається просто так забувати про свої поневіряння з дилером. Він планує подати на компанію до суду, адже гроші, які він отримав, можуть бути тими самими, які він заплатив минулого року, але через інфляцію їхня вартість змінилася. Вантажівка, яку він купив у грудні, зараз коштує дорожче, а дилер відмовився виплачувати йому будь-яку компенсацію.

"Я йду до Департаменту юстиції Сальти, щоб побачити, як вони вирішать цю справу. Я хочу попросити їх забезпечити дотримання моїх прав", - сказав Усандіварас, стверджуючи, що до нього звернулося багато інших людей з історіями, схожими на його.

Дилерський центр в Буенос-Айресі, з іншого боку, стверджує, що став жертвою медіа-кампанії, спрямованої на те, щоб вивести його з бізнесу. У заяві, розміщеній на сайті компанії, вона засуджує "брудну війну", що ведеться проти неї, і запевняє своїх клієнтів, що робить все можливе, щоб запропонувати їм найкращі послуги.

Нагадаємо, жінці заборонили користуватися таксі через ім'я. Це ім'я їй дали на Фіджі, де вона виросла.

Читайте також: