Рада назначила Кубракова вице-премьером

Верховная Рада Украины назначила Александра Кубракова вице-премьер-министром – министром инфраструктуры и регионального развития.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада назначила господина Александра Кубракова на должность вице-премьера - министра инфраструктуры и регионального развития. На назначении был и премьер-министр", — написал Железняк.

Он отметил, что за назначение проголосовали 263 депутата: от "Слуги народа" "за" проголосовали 200 депутатов, от группы "Доверие" — 15, от "Платформы за жизнь и мир" — 13, от "Восстановления Украины" и внефракционных — по 10, от группы "За будущее" – 9, от "Голоса" – 6.

"Европейская солидарность" и "Батькивщина" не дали ни одного голоса "за".

Напомним, 30 ноября Кубраков подал в парламент заявление об увольнении от должности министра инфраструктуры.

Александр Кубраков возглавлял Министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.

Кубраков Александр Николаевич родился 20 августа 1982 года в Первотравенске Днепропетровской области. Он окончил Киевский экономический университет по специальности "Маркетолог". Также прошел краткосрочную программу в Harvard Kennedy School.

Карьера:

стал соучредителем ООО "Еврокоммунсервис" и группы ООО "Город для людей";

руководителем ООО "Город для людей", "Город для людей сервис" и "Город для людей Киев";

советником мэра Киева Виталия Кличко в ИТ-сфере;

исполнительным директором "Ассоциации "Информационные технологии Украины";

руководителем сектора "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)".

С 19 ноября 2019 года — глава "Укравтодора".

19 мая 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмигаль подал в Верховную Раду кандидатуру Кубракова на должность министра инфраструктуры. Кандидатура была поддержана.

Деятельность:

Реализовывал ряд масштабных проектов: "Домашний интернет" от Киевстар, транспортную стратегию города Киева. Специализируется на теме "государство в смартфоне" и внедрение 4G.

На парламентских выборах в 2019 году стал кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа". Член Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

За 4 месяца работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 было принято. В частности, он является автором законопроекта № 1041 о введении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний ремонт дорог государственного и местного значения.

Читайте также: