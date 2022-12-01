Рада призначила Кубракова віцепрем'єром

За призначення проголосували 263 депутата.
Верховна Рада України призначила Олександра Кубракова віцепрем'єр-міністром - міністром інфраструктури та регіонального розвитку.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада призначила пана Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єра - міністра інфраструктури та регіонального розвитку. На призначені був і прем'єр-міністр", - написав Железняк.
Він зазначив, що за призначення проголосували 263 депутата: від "Слуги народу" "за" проголосували 200 депутатів, від групи "Довіра" - 15, від "Платформи за життя та мир" - 13, від "Відновлення України" та позафракційних - по 10, від групи "За майбутнє" - 9, від "Голосу" - 6.
"Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу "за".
Нагадаємо, 30 листопада Кубраков подав до парламенту заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури.
Олександр Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України від 20 травня 2021 року.
Кубраков Олександр Миколайович народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську Дніпропетровської области. Він закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "маркетолог". Також пройшов короткотермінову програму у Harvard Kennedy School.
Кар'єра:
- став співзасновником ТОВ "Єврокомунсервіс" та групи ТОВ "Місто для людей";
- керівником ТОВ "Місто для людей", "Місто для людей сервіс" та "Місто для людей Київ";
- радником мера Києва Віталія Кличка в ІТ-сфері;
- виконавчим директором "Асоціації "Інформаційні технології України";
- керівником сектору "IT та Телеком" в "Офісі ефективного регулювання (BRDO)".
- Від 19 листопада 2019 року — голова "Укравтодору".
- 19 травня 2021 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Кандидатуру підтримали.
Діяльність:
Реалізовував низки масштабних проєктів: "Домашній інтернет" від Київстар, транспортну стратегію міста Києва. Спеціалізується на темі "держава в смартфоні" і впровадження 4G.
На парламентських виборах у 2019 році став кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу". Член Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Криму, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.
За 4 місяці роботи в парламенті подав 16 законопроектів, з яких 12 ухвалили. Зокрема, він є автором законопроекту № 1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.
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