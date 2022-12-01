Рада призначила Кубракова віцепрем'єром

Верховна Рада України призначила Олександра Кубракова віцепрем'єр-міністром - міністром інфраструктури та регіонального розвитку.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада призначила пана Олександра Кубракова на посаду віцепрем'єра - міністра інфраструктури та регіонального розвитку. На призначені був і прем'єр-міністр", - написав Железняк.

Він зазначив, що за призначення проголосували 263 депутата: від "Слуги народу" "за" проголосували 200 депутатів, від групи "Довіра" - 15, від "Платформи за життя та мир" - 13, від "Відновлення України" та позафракційних - по 10, від групи "За майбутнє" - 9, від "Голосу" - 6.

"Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу "за".

Нагадаємо, 30 листопада Кубраков подав до парламенту заяву про звільнення з посади міністра інфраструктури.

Олександр Кубраков очолював Міністерство інфраструктури України від 20 травня 2021 року.

Кубраков Олександр Миколайович народився 20 серпня 1982 року у Першотравенську Дніпропетровської области. Він закінчив Київський економічний університет за спеціальністю "маркетолог". Також пройшов короткотермінову програму у Harvard Kennedy School.

Кар'єра:

став співзасновником ТОВ "Єврокомунсервіс" та групи ТОВ "Місто для людей";

керівником ТОВ "Місто для людей", "Місто для людей сервіс" та "Місто для людей Київ";

радником мера Києва Віталія Кличка в ІТ-сфері;

виконавчим директором "Асоціації "Інформаційні технології України";

керівником сектору "IT та Телеком" в "Офісі ефективного регулювання (BRDO)".

Від 19 листопада 2019 року — голова "Укравтодору".

19 травня 2021 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Кандидатуру підтримали.

Діяльність:

Реалізовував низки масштабних проєктів: "Домашній інтернет" від Київстар, транспортну стратегію міста Києва. Спеціалізується на темі "держава в смартфоні" і впровадження 4G.

На парламентських виборах у 2019 році став кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу". Член Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Криму, Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.

За 4 місяці роботи в парламенті подав 16 законопроектів, з яких 12 ухвалили. Зокрема, він є автором законопроекту № 1041 про запровадження середньострокової державної цільової програми на будівництво, реконструкцію, капітальний та середній поточний ремонт доріг державного та місцевого значення.

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