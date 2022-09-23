Новим послом України в Німеччині став Олексій Макеєв: що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення нового надзвичайного і повноважного посла України в Німеччині, який замінить на цій посаді звільненого Андрія Мельника.

У п'ятницю, 23 вересня, український дипломат Олексій Макеєв отримав офіційне призначення на посаду посла України в Німеччині.

ТСН.ua із відкритих джерел зібрав інформацію про цього дипломата.

Освіта

46-річний Олексій Сергійович Макеєв здобув освіту в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Володіє англійською, німецькою та російською мовами, також розмовляє іспанською та французькою.

Кар'єра

На дипломатичній службі перебуває від 1996 року. Раніше Макеєв працював в українських дипломатичних представництвах Швейцарії та Німеччини. Дипломата називають фахівцем із проблем міжнародної безпеки та аналізу зовнішньополітичних процесів.

2014 року він був призначений політичним директором Міністерства закордонних справ. У травні 2020 року міністр Кулеба призначив Макеєва на утворену посаду спеціального представника МЗС з питань санкцій політики. Був членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.

Родина

Олексій одружений з Оленою Макеєвою. Від березня 2015 до травня 2016 року вона обіймала посаду заступниці міністра фінансів. Зара Олена - керівниця Ради директорів аудиторської фірми "Аксьонова та партнери" (їй належить 20% компанії). Також вона займається підприємницькою діяльністю (діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, консультування з питань оподаткування).

У подружжя є донька Анастасія. Вона живе у французькому Страсбурзі, де навчається в місцевому університеті.

Нагадаємо, раніше федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав свою згоду на призначення Олексія Макеєва новим послом України в Німеччині. Його попередник Андрій Мельник обіймав цю посаду протягом тривалого часу - від 2014 року.

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