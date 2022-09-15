Росіяни зривають концерти Олега Скрипки в Німеччині: "Ми розуміємо, звідки ноги ростуть"

Так концерти "Воплі Відоплясова" почали активно скасовуватись у Німеччині.

Як розповів лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка, росіяни роблять все для того, аби виступи колективу не могли відбуватися у німецьких містах.

На сторінці в Instagram Скрипка запостив відео, у якому розповів, що так от у Гамбурзі, в одному з клубів, з яким у гурта був договір, вони не можуть відіграти концерт:

"Українська музика несподіваним чином почала отримувати супротив "таємних сил" в Німеччині. І починають скасовуватись наші концерти під егідою, що українці це фашисти і фашистам не можна співати рідною мовою і співати своїх пісень. Ми розуміємо звідки ноги ростуть і, нажаль, тут німці ніби стають на бік українців, але клуби не дотримуються контрактів і ми не можемо потрапити в ці клуби", - каже Скрипка.

Та музикант здаватися наміру не має і наразі гурт пробує домовитися з іншим концертним майданчиком про виступ:

"Я хочу до вас звернутися, дорогенькі, хто придбав квиточки, хто ще не придбав, підтримуйте нас! Ми повідомимо, де ми будемо виступати в Гамбурзі. Така корупція і так працюють довгі руки Кремля. Але ми все одно зробимо концерт і стежте за подіями, як вони будуть розвиватися", - закликав музикант.

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