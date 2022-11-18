Експосол у Німеччині Андрій Мельник обійняв посаду у МЗС України

На посаді у Берліні український дипломат запам'ятався не завжди "дипломатичними" заявами. Зокрема, у власному Twitter писав, що канцлер Шольц "грає в скривджену ліверну ковбасу".

Колишнього посла у Німеччині Андрія Мельника призначили заступником міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів у п'ятницю, 18 листопада, повідомив у Telegram постійнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Кабінетом Міністрів України призначено Мельника Андрія Ярославовича заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 липня український президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника. Він виконував обов'язки амбасадора до вересня - до призначення нового посла. Місце Мельника замінив український дипломат Олексій Макеєв.

Андрій Мельник був послом України в Німеччині від початку гібридної війни - від 19 грудня 2014 р. Перед цим працював заступником міністра Кабінету Міністрів України.

На посаді у Берліні український дипломат запам'ятався не завжди "дипломатичними" заявами. Зокрема, у власному Twitter писав, що канцлер Шольц "грає в скривджену ліверну ковбасу", за що пізніше перепросив. Остання із його заяв - він "послав" Ілона Маска за напрямком російського корабля за його пропозицію для України піти на поступки РФ.

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