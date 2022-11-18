Австралія вимагає у Росії видати засуджених за справу про літак МН-17

Австралія вимагає у Росії екстрадиції засуджених у справі про збитий на Донбасі "Боїнг".
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе вимагає від Росії видати осіб, яких 17 листопада було засуджено у справі про збитий у 2014 році в небі над Донбасом пасажирський літак рейсу MH17.
Про це повідомляє NOS.
"Малайзія та Австралія задоволені засудженням трьох осіб у справі MH17. Обидві країни вважають справедливим довічне ув'язнення. Австралія вимагає екстрадиції засуджених", — заявив Албанезе.
Він наголосив, що тепер Росія повинна взяти на себе відповідальність.
"Ми пройшли юридичні та судові процедури і закликаємо Росію видати людей, причетних до цього, яких визнали винними заочно, щоб правосуддя відбулося", — заявив очільник уряду Австралі.
Тим часом Росія заявила, що відмовляється видавати Нідерландам двох засуджених судом у Гаазі, мовляв, вони не визнають вирок суду.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов відреагував на вирок суду Гааги у справі про збиття авіалайнера за рейсом МН-17 у 2014 році. Він назвав це "першим етапом великого судового процесу над путінським режимом".
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