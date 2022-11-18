Экс-посол в Германии Андрей Мельник вступил в должность в МИД Украины

В должности в Берлине Мельник запомнился не всегда "дипломатическими" заявлениями. В частности, в собственном Twitter писал, что канцлер Шольц "играет в обиженную ливерну колбасу",
Бывший посол в Германии Андрей Мельник был назначен заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Такое решение принял Кабинет министров в пятницу, 18 ноября, сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом Министров Украины назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, 9 июля украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он исполнял обязанности посла до сентября – до назначения нового посла. Место Мельника сменил украинский дипломат Алексей Макеев.
Андрей Мельник был послом Украины в Германии с начала гибридной войны – от 19 декабря 2014 г. Перед этим работал заместителем министра Кабинета Министров Украины.
В должности в Берлине украинский дипломат запомнился не всегда "дипломатическими" заявлениями. В частности, в собственном Twitter писал, что канцлер Шольц "играет в обиженную ливерну колбасу", за что позже извинился. Последнее из его заявлений – он "послал" Илона Маска по направлению российского корабля за его предложение для Украины пойти на уступки РФ.
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