Экс-посол в Германии Андрей Мельник вступил в должность в МИД Украины

В должности в Берлине Мельник запомнился не всегда "дипломатическими" заявлениями. В частности, в собственном Twitter писал, что канцлер Шольц "играет в обиженную ливерну колбасу",

Бывший посол в Германии Андрей Мельник был назначен заместителем министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Такое решение принял Кабинет министров в пятницу, 18 ноября, сообщил в Telegram постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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"Кабинетом Министров Украины назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июля украинский президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он исполнял обязанности посла до сентября – до назначения нового посла. Место Мельника сменил украинский дипломат Алексей Макеев.

Андрей Мельник был послом Украины в Германии с начала гибридной войны – от 19 декабря 2014 г. Перед этим работал заместителем министра Кабинета Министров Украины.

В должности в Берлине украинский дипломат запомнился не всегда "дипломатическими" заявлениями. В частности, в собственном Twitter писал, что канцлер Шольц "играет в обиженную ливерну колбасу", за что позже извинился. Последнее из его заявлений – он "послал" Илона Маска по направлению российского корабля за его предложение для Украины пойти на уступки РФ.

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