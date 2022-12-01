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Тарас Цимбалюк показав палкі обійми з новою коханою

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
614
Час на прочитання
1 хв
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Тарас Цимбалюк показав палкі обійми з новою коханою

Тарас Цимбалюк / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор поділився пікантним фото.

Український актор, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк, не приховує, що більше не самотній, і залюбки ділиться спільним романтичним контентом.

Так, у фотоблогу знаменитість потішив прихильників фото, на якому палко обіймається зі своєю коханою. Знімок Тарас вирішив не підписувати, а лише залишив один смайлик у вигляді червоного серця.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / © instagram.com/taras.tsymbaliuk
Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Загалом, Цимбалюк не приховує, що більше не холостяк. Утім, обличчя своєї коханої Тарас не поспішає показувати. Пильні прихильники актора провели розслідування та розсекретили нову дівчину зірки.

Обраницею Цимбалюка стала рестораторка та бізнесвумен Світлана Готочкіна. Вона публікувала спільні кадри зі своїм бойфрендом, а користувачі упізнали у ньому актора.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк влітку цього року розлучився зі дружиною, візажисткою Тіною Антоненко. Також у актора була ще одна дружина – однокурсниця, на ім'я Ангеліна.

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Дата публікації
Перегляди
614
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