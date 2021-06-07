Зеленский готов встретиться с Байденом до саммита с Путиным: подробности

Он понимает, что из-за графика президента США этого может не случиться.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не случиться.
Об этом он заявил в интервью сайту Axios.
"Будучи гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей", — заявил украинский лидер.
Говоря о предстоящем саммите президентов США и России, украинский лидер отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинскими властями для консультаций.
"Еще нет, и я полагаю, решение лежит на них", — сказал украинский президент.
Зеленский добавил, что если США решат не совещаться с Украиной, то это будет большой ошибкой.
Заметим, что ранее о таком желании украинского президента сперва сообщали украинские СМИ, а позже намерения Зеленского поговорить с Байденом до его встречи с Путиным подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, заверив, что они тщательно готовят "и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов этих контактов".
Напомним, встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. США планируют поднять, в частности, вопрос суверенитета Украины, ситуации в Беларуси и кибербезопасности.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи Джо Байдена и Владимира Путина большим риском для Украины является то, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2".
Читайте также:
- Путин рассказал, о чем будет говорить с Байденом
- "Не подарок России": в Вашингтоне объяснили, зачем Байден встретится с Путиным