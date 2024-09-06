Определились финалистки одиночного разряда US Open-2024

Стали известны обе финалистки одиночного разряда US Open-2024. Трофей разыграют американка Джессика Пегула и "нейтральная" белорусская теннисистка Арина Соболенко.

В полуфинале Пегула одержала волевую победу над чешкой Каролиной Муховой (1:6, 6:4, 6:2), а Соболенко обыграла американку Эмму Наварро (6:3, 7:6).

Финальный матч женского одиночного турнира Открытого чемпионата США состоится в субботу, 7 сентября.

В прошлом году победительницей этого турнира Grand Slam стала американка Кори Гауфф, которая в финале одолела Соболенко.

Отметим, что в этом году Украина в основе US Open-2024 была представлена сразу семью теннисистками – это новый национальный рекорд. Наиболее удачно среди украинок выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, которые остановились в 1/16 финала.

В парном разряде US Open-2024 украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с латвийкой Еленой Остапенко вышла в финал, где в пятницу, 6 сентября, сразится за титул против дуэта Кристина Младенович / Чжан Шуай (Франция / Китай).

Читайте также:

Костюк потерпела поражение и вслед за Свитолиной вылетела из US Open-2024 (видео)

Свитолина проиграла третьей ракетке мира и не сумела пробиться в 1/8 финала US Open-2024

Свитолина разгромила Калинину в украинском дерби на US Open-2024 (видео)