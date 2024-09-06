Визначилися фіналістки одиночного розряду US Open-2024

Стали відомі обидві фіналістки одиночного розряду US Open-2024. Трофей розіграють американка Джессіка Пегула та "нейтральна" білоруська тенісистка Аріна Соболенко.

У півфіналі Пегула здобула вольову перемогу над чешкою Кароліною Муховою (1:6, 6:4, 6:2), а Соболенко обіграла американку Емму Наварро (6:3, 7:6).

Фінальний матч жіночого одиночного турніру Відкритого чемпіонату США відбудеться у суботу, 7 вересня.

Торік переможницею цього турніру Grand Slam стала американка Корі Гауфф, яка у фіналі здолала Соболенко.

Зазначимо, що цього року Україна в основі US Open-2024 була представлена одразу сімома тенісистками – це новий національний рекорд. Найбільш вдало серед українок виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які зупинилися в 1/16 фіналу.

У парному розряді US Open-2024 українська тенісистка Людмила Кіченок разом з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до фіналу, де у п'ятницю, 6 вересня, позмагається за титул проти дуету Крістіна Младенович / Чжан Шуай (Франція / Китай).

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