Свитолина одержала первую победу после возвращения из декрета

Звезда украинского тенниса успешно стартовала на турнире в Швейцарии.

Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала выступления на турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо.

28-летняя украинка в первом раунде основной сетки победила румынку Елену-Габриэлу Руссе.

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Элина уверенно обыграла соперницу за два сета – 6:4, 6:2.

Во втором круге соревнований украинка сыграет с бельгийкой Александрой Игнатик.

Добавим, что в начале апреля Свитолина сыграла первый матч после возвращения из декрета. На старте турнира серии WTA 500 в американском Чарльстоне украинка в напряженной борьбе уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Напомним, в середине октября прошлого года Свитолина впервые стала мамой. Украинка родила дочь от своего мужа, французского теннисиста Гаэля Монфиса. Девочке дали имя Скай.

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