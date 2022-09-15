Волевая победа: украинская теннисистка пробилась в четвертьфинал турнира в Румыни

Екатерина Байндль продолжает побеждать на турнире в Бухаресте. В матче второго круга украинка одолела соперницу из Испании.

Украинская теннисистка Екатерина Байндль (в прошлом – Козлова) пробилась в четвертьфинал на турнире WTA 125 в Бухаресте.

В матче второго круга Байндль обыграла Алену Большову из Испании по итогам двух сетов.

Теннисистки провели на корте два часа. За это время украинцы выполнили три брейка и проиграли один гейм на своей подаче.

В четвертьфинале Байндль сыграет с победительницей матча Ирина Баре (Румыния, WTA 127) – Ирина Бегу (Румыния, WTA 41).

Напомним, что украинка Леся Цуренко обыграла россиянку Екатерину Александрову во втором круге турнира серии WTA 250 в словенском Портороже.

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